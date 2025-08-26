Aktualizacja: 27.08.2025 13:34 Publikacja: 26.08.2025 16:29
Foto: Bloomberg
Jak napisał niemiecki dziennik „Handelsblatt” powołując się na wewnętrzny dokument, do którego dotarli jego dziennikarze, reorganizacja Grupy LH ma przynieść wzrost zysków i „poprawę zadowolenia pasażerów”.
Z pewnością poskutkuje również zmniejszeniem konkurencji, bo dotychczas przewoźnicy jednak konkurowali ze sobą. Dokument został nazwany „Matrix Next Level”.
Lufthansa jest większościowym, a w niektórych przypadkach nawet 100-procentowym właścicielem linii, które przejęła.
- Nie oznacza to jednak, że na przykład marka Austrian Airlines zniknie z rynku. Takich zmian nie będzie - uważa Kurt Hoffmann, austriacki ekspert rynku lotniczego. Jego zdaniem nie ma również obaw, że znikną miejsca pracy na wiedeńskim lotnisku, bo zostaną przeniesione do portów niemieckich.
Czytaj więcej
Związek zawodowy pilotów Lufthansy Vereinigung Cockpit (VC) uznał, że przyszedł czas na wynegocjo...
art41975781Grupa Lufthansy jest jednym z trzech konsolidatorów europejskiego rynku lotniczego (dwaj pozostali to International Airlines Group i Air France KLM). W jej skład wchodzą m.in. sama Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, włoskie ITA, Eurowings, Discover. Ma także udziały np. w łotewskim AirBaltic i przymierza się do przejęcia portugalskiego TAP-u.
Centrala Grupy LH znajduje się we Frankfurcie nad Menem, ale dotychczas linie narodowe, takie jak Austrian i Swiss miały jednak spory margines samodzielności, mimo że ich kierownictwo najczęściej wyznaczane było przez Niemców. To w Wiedniu i Zurichu podejmowane były decyzje dotyczące strategii, ale flotę wybierano i kupowano centralnie.
Czytaj więcej
W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2025 r. w polskich portach lotniczych odprawiło się ponad 36...
Zdarzało się, że niektórymi połączeniami z Wiednia Austrian konkurował z lotami LH z Monachium. A poziom usług na pokładach Swissa był znacząco wyższy, niż w samej Lufthansie. Wszystko wskazuje teraz, że poszczególni przewoźnicy będą odpowiadali co najwyżej za catering na pokładzie i kolory mundurów załóg.
W Zurichu, Wiedniu i Brukseli, jak na razie nie widać niepokoju. Michael Peltzer, rzecznik Swissa potwierdził, że „coś może się wydarzyć”, ale „Grupa Lufthansy wspólnie z liniami do niej należącymi dokonuje obecnie analizy struktur organizacyjnych”. I „że chodzi tutaj o wytypowanie obszarów działalności, w których dalsza konsolidacja mogłaby jeszcze bardziej zespoić grupę”. - Dla nas najważniejsze jest, że Swiss pozostanie silnym przewoźnikiem, który w przyszłości będzie podejmował własne decyzje dotyczące swojej działalności - mówił rzecznik Swissa.
Z kolei rzeczniczka Austrian Airlines, Barbara Greul zarzeka się, że zmiany w żadnym wypadku nie oznaczają ograniczenia władzy zarządu, a jedynie lepszą koordynację. - Nasz zarząd nadal będzie obecny przy podejmowaniu kluczowych decyzji - zapewnia Barbara Greul.
Decyzja prezesa Grupy LH jest wyraźnie kolejną próbą restrukturyzacji samej Lufthansy i zwiększenia jej zyskowności. Poprzednie (delikatnie mówiąc) nie do końca były udane. Teraz mają w niej pomóc przewoźnicy z innych krajów. Niewykluczone, że kosztem własnej zyskowności.
Jak pisze austriacki „DerStandard”, Lufthansa, ograniczając niezależność przewoźników należących do grupy, próbuje rozwiązać własne problemy, w tym zarządzanie flotą, narastające opóźnienia, coraz większe zniecierpliwienie pasażerów. Jak niedawno powiedział Till Streichert, wiceprezes Grupy LH ds. finansowych, Lufthansa ma gorsze wyniki, niż jej europejska konkurencja. I to jest nie do zaakceptowania.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Jak napisał niemiecki dziennik „Handelsblatt” powołując się na wewnętrzny dokument, do którego dotarli jego dziennikarze, reorganizacja Grupy LH ma przynieść wzrost zysków i „poprawę zadowolenia pasażerów”.
Z pewnością poskutkuje również zmniejszeniem konkurencji, bo dotychczas przewoźnicy jednak konkurowali ze sobą. Dokument został nazwany „Matrix Next Level”.
Jedynie 0,6 proc. przesyłek nie zostało przez klientów w Polsce odebranych, co jest wynikiem rekordowym w region...
W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2025 r. w polskich portach lotniczych odprawiło się ponad 36 mln pasażerów....
Ponad sto zagranicznych masowców od miesiąca czeka na redzie portu Kaukaz na Morzu Czarnym. Przypłynęły po rosyj...
W branży przewozu osób drastycznie szybko ubywa kierowców. Liczba działalności gospodarczych na tym rynku po raz...
Do języka potocznego przeszło nieco romantyczne powiedzenie o tym, by może jednak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady.
W sobotę rozpoczął się pierwszy w historii strajk personelu pokładowego w Air Canada. Największy kanadyjski prze...
Kiedyś dotacje, teraz raczej kredyty na preferencyjnych warunkach. Podejście Brukseli do finansowania rozwoju przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej ewoluuje, ale niezmienne jest to, że wciąż firmy mogą liczyć na wsparcie. Co więcej, już nie tylko ze środków unijnych, ale także krajowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas