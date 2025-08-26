Rzeczpospolita
Porządki w Grupie Lufthansy. Wszystkie decyzje będą podejmowane w Niemczech

Od początku 2026 roku w Grupie Lufthansy dojdzie do wielkich zmian. Swiss, Austrian Airlines i Brussels Airlines stracą swoją dotychczasową niezależność.

Publikacja: 26.08.2025 16:29

Porządki w Grupie Lufthansy. Wszystkie decyzje będą podejmowane w Niemczech

Foto: Bloomberg

Danuta Walewska

Jak napisał niemiecki dziennik „Handelsblatt” powołując się na wewnętrzny dokument, do którego dotarli jego dziennikarze, reorganizacja Grupy LH ma przynieść wzrost zysków i „poprawę zadowolenia pasażerów”.

Z pewnością poskutkuje również zmniejszeniem konkurencji, bo dotychczas przewoźnicy jednak konkurowali ze sobą. Dokument został nazwany „Matrix Next Level”.

Swiss i Austrian Airlines nie znikną z rynku

Lufthansa jest większościowym, a w niektórych przypadkach nawet 100-procentowym właścicielem linii, które przejęła.

- Nie oznacza to jednak, że na przykład marka Austrian Airlines zniknie z rynku. Takich zmian nie będzie - uważa Kurt Hoffmann, austriacki ekspert rynku lotniczego. Jego zdaniem nie ma również obaw, że znikną miejsca pracy na wiedeńskim lotnisku, bo zostaną przeniesione do portów niemieckich.

art41975781Grupa Lufthansy jest jednym z trzech konsolidatorów europejskiego rynku lotniczego (dwaj pozostali to International Airlines Group i Air France KLM). W jej skład wchodzą m.in. sama Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, włoskie ITA, Eurowings, Discover. Ma także udziały np. w łotewskim AirBaltic i przymierza się do przejęcia portugalskiego TAP-u.

Flota kupowana centralnie

Centrala Grupy LH znajduje się we Frankfurcie nad Menem, ale dotychczas linie narodowe, takie jak Austrian i Swiss miały jednak spory margines samodzielności, mimo że ich kierownictwo najczęściej wyznaczane było przez Niemców. To w Wiedniu i Zurichu podejmowane były decyzje dotyczące strategii, ale flotę wybierano i kupowano centralnie.

Zdarzało się, że niektórymi połączeniami z Wiednia Austrian konkurował z lotami LH z Monachium. A poziom usług na pokładach Swissa był znacząco wyższy, niż w samej Lufthansie. Wszystko wskazuje teraz, że poszczególni przewoźnicy będą odpowiadali co najwyżej za catering na pokładzie i kolory mundurów załóg.

Lufthansa chce pomóc samej sobie

W Zurichu, Wiedniu i Brukseli, jak na razie nie widać niepokoju. Michael Peltzer, rzecznik Swissa potwierdził, że „coś może się wydarzyć”, ale „Grupa Lufthansy wspólnie z liniami do niej należącymi dokonuje obecnie analizy struktur organizacyjnych”. I „że chodzi tutaj o wytypowanie obszarów działalności, w których dalsza konsolidacja mogłaby jeszcze bardziej zespoić grupę”. - Dla nas najważniejsze jest, że Swiss pozostanie silnym przewoźnikiem, który w przyszłości będzie podejmował własne decyzje dotyczące swojej działalności - mówił rzecznik Swissa.

Z kolei rzeczniczka Austrian Airlines, Barbara Greul zarzeka się, że zmiany w żadnym wypadku nie oznaczają ograniczenia władzy zarządu, a jedynie lepszą koordynację. - Nasz zarząd nadal będzie obecny przy podejmowaniu kluczowych decyzji - zapewnia Barbara Greul.

Decyzja prezesa Grupy LH jest wyraźnie kolejną próbą restrukturyzacji samej Lufthansy i zwiększenia jej zyskowności. Poprzednie (delikatnie mówiąc) nie do końca były udane. Teraz mają w niej pomóc przewoźnicy z innych krajów. Niewykluczone, że kosztem własnej zyskowności.

Jak pisze austriacki „DerStandard”, Lufthansa, ograniczając niezależność przewoźników należących do grupy, próbuje rozwiązać własne problemy, w tym zarządzanie flotą, narastające opóźnienia, coraz większe zniecierpliwienie pasażerów. Jak niedawno powiedział Till Streichert, wiceprezes Grupy LH ds. finansowych, Lufthansa ma gorsze wyniki, niż jej europejska konkurencja. I to jest nie do zaakceptowania.

Źródło: rp.pl

