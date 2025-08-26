Jak napisał niemiecki dziennik „Handelsblatt” powołując się na wewnętrzny dokument, do którego dotarli jego dziennikarze, reorganizacja Grupy LH ma przynieść wzrost zysków i „poprawę zadowolenia pasażerów”.

Z pewnością poskutkuje również zmniejszeniem konkurencji, bo dotychczas przewoźnicy jednak konkurowali ze sobą. Dokument został nazwany „Matrix Next Level”.

Swiss i Austrian Airlines nie znikną z rynku

Lufthansa jest większościowym, a w niektórych przypadkach nawet 100-procentowym właścicielem linii, które przejęła.

- Nie oznacza to jednak, że na przykład marka Austrian Airlines zniknie z rynku. Takich zmian nie będzie - uważa Kurt Hoffmann, austriacki ekspert rynku lotniczego. Jego zdaniem nie ma również obaw, że znikną miejsca pracy na wiedeńskim lotnisku, bo zostaną przeniesione do portów niemieckich.