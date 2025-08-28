Aktualizacja: 28.08.2025 12:31 Publikacja: 28.08.2025 04:53
W ostatnich miesiącach Trump próbował zmusić do dymisji prezesa Rezerwy Federalnej Jerome’a Powella. Pretekstem miały być nadmierne koszty przebudowy siedziby banku. To się jednak nie udało. Przynajmniej na razie.
W czasie trzygodzinnej sesji autopromocji, jaką w nocy z wtorku na środę czasu warszawskiego zaserwował Amerykanom Donald Trump, prezydent nie ukrywał, że chce przejąć kontrolę nad Rezerwą Federalną. – Bardzo szybko uzyskamy większość w radzie gubernatorów – oświadczył, odnosząc się do organu, który ustala wysokość stóp procentowych.
Dziś spośród siedmiu członków rady trzech to trumpowi lojaliści: Christopher Waller, Michelle Bowman i Adriana Kugler. Odejście Lisy Cook przechyliłoby więc szalę na rzecz zwolenników podporządkowania się decyzjom Białego Domu. I radykalnego obniżenia ceny pieniądza.
W ostatnich miesiącach Trump próbował zmusić do dymisji prezesa Rezerwy Federalnej Jerome’a Powella. Pretekstem miały być nadmierne koszty przebudowy siedziby banku. To się jednak nie udało. Przynajmniej na razie. Teraz prezydent dostrzegł nową możliwość ataku dzięki wiernemu mu, 37-letniemu przedsiębiorcy Billowi Pultemu, którego mianował na czele Federalnej Agencji ds. Finansowania Budownictwa (FHFA). Ten dostarczył mu bowiem (i opublikował w internecie) dokumenty mające świadczyć o oszustwie, jakiego miałaby się dopuścić Cook, ubiegając się o kredyt na finansowanie zakupu dwóch domów. W przypadku każdego z nich podała, że jest to jej pierwsza taka inwestycja.
Trump w poniedziałek wysłał do Lisy Cook list, w którym uznał, że to wystarczający powód, aby zwolnić ją z pracy ze skutkiem natychmiastowym. Tyle że inaczej niż przytłaczająca większość oficjeli zastraszanych przez Trumpa gubernator zapowiedziała, że ze stanowiska nie ustąpi. Zatrudniła też wybitnego adwokata Abbe Lowella, który bronił już takie postacie jak Jared Kushner, Ivanka Trump czy Hunter Biden. Wiele wskazuje na to, że spór zostanie rozstrzygnięty dopiero przez Sąd Najwyższy. Określi on, czy prezydent może już bez żadnych ograniczeń budować podwaliny autorytarnego państwa, czy jednak napotkał w tym procesie na przeszkodę nie do pokonania. Na razie Trumpowi udało się naginać prawo m.in. poprzez powoływanie się bez jasnych dowodów na stan wyższej konieczności. Dzięki temu przejął kompetencje Kongresu m.in. w polityce migracyjnej (deportacje), handlu (cła) czy bezpieczeństwie wewnętrznym (wyprowadzenia na ulice rządzonych przez demokratów miast Gwardii Narodowej, która podlega w normalnych czasach gubernatorom poszczególnych stanów).
Tym razem stawka jest podwójna. Po pierwsze wynik procesu odpowie na pytanie, czy sam prezydent z pominięciem organów wymiaru sprawiedliwości może zdecydować o tym, że ktoś popełnił przestępstwo. W sprawie Cook nie ma nawet formalnego oskarżenia, nie mówiąc o wyroku sądu.
Po wtóre, w grze jest istniejąca od 1951 roku niezależność banku centralnego. I w konsekwencji status dolara jako waluty rezerwowej świata. Zaniepokojenie rynków finansowych jest z tego powodu poważne. Rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji, czyli premia, jakiej domagają się wierzyciele za ryzyko zakupu długu USA, wynosi już 4,26 proc., dużo więcej niż w przypadku Niemiec (2,7 proc.). Zobowiązania Stanów (37 bln dol.) stanowią zaś aż 124 proc. PKB. Na ich obsługę Waszyngton wydaje rocznie około biliona dol., więcej nawet niż na obronę. Nie może sobie więc pozwolić na utratę zaufania inwestorów.
Trump zapowiadał, że chce obniżyć stopy procentowe o przynajmniej 1 pkt proc. To bardzo dużo. Dziś wynoszą one 4,25–4,50 proc. Jest to wypadkowa wysokiej (2,8 proc.) rocznej inflacji w USA, którą napędzają wysokie cła wprowadzone przez samego prezydenta. Amerykański przywódca z niepokojem oczekuje jednak wyborów do Kongresu za nieco ponad rok. Gdy obejmował władzę 20 stycznia, zapowiadał początek „złotego wieku” dla Ameryki. Jednak wzrost gospodarczy słabnie. Spadł w I kw. tego roku do 0,7 proc. w skali roku z 2,1 proc. w IV kw. ub.r.
Ekonomiści ostrzegają jednak, że plan Trumpa może jeszcze pogorszyć kondycję gospodarczą kraju. Doprowadzi on do przyspieszenia inflacji, a także ograniczenia zaufania rynków finansowych do samego dolara, dziś głównej waluty rezerwowej świata.
Te wątpliwości podziela także Sąd Najwyższy. Co prawda sześciu na dziewięciu sędziów jest tu sojusznikami prezydenta, którzy regularnie wydawali wyroki zgodne z jego oczekiwaniami. Jednak w maju ta najważniejsza instytucja amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości zasygnalizowała, że nie zgodzi się na podważenie niezależności banku centralnego. Najwyraźniej uznała, że to zbyt niebezpieczne dla stabilności państwa.
Cook, pierwsza w historii czarnoskóra kobieta mianowana do rady Rezerwy Federalnej, jest zaprawiona w bojach. Wybitna ekonomistka, której specjalnością jest m.in. gospodarka Rosji, do dziś nosi ślady z młodości pobicia przez przeciwników dopuszczania dzieci Afroamerykanów do szkół Georgii.
