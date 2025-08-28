Donald Trump kontra Fed. Prezydent USA wreszcie napotkał przeszkodę na drodze do budowy autorytarnego państwa

Trump w poniedziałek wysłał do Lisy Cook list, w którym uznał, że to wystarczający powód, aby zwolnić ją z pracy ze skutkiem natychmiastowym. Tyle że inaczej niż przytłaczająca większość oficjeli zastraszanych przez Trumpa gubernator zapowiedziała, że ze stanowiska nie ustąpi. Zatrudniła też wybitnego adwokata Abbe Lowella, który bronił już takie postacie jak Jared Kushner, Ivanka Trump czy Hunter Biden. Wiele wskazuje na to, że spór zostanie rozstrzygnięty dopiero przez Sąd Najwyższy. Określi on, czy prezydent może już bez żadnych ograniczeń budować podwaliny autorytarnego państwa, czy jednak napotkał w tym procesie na przeszkodę nie do pokonania. Na razie Trumpowi udało się naginać prawo m.in. poprzez powoływanie się bez jasnych dowodów na stan wyższej konieczności. Dzięki temu przejął kompetencje Kongresu m.in. w polityce migracyjnej (deportacje), handlu (cła) czy bezpieczeństwie wewnętrznym (wyprowadzenia na ulice rządzonych przez demokratów miast Gwardii Narodowej, która podlega w normalnych czasach gubernatorom poszczególnych stanów).

Tym razem stawka jest podwójna. Po pierwsze wynik procesu odpowie na pytanie, czy sam prezydent z pominięciem organów wymiaru sprawiedliwości może zdecydować o tym, że ktoś popełnił przestępstwo. W sprawie Cook nie ma nawet formalnego oskarżenia, nie mówiąc o wyroku sądu.

Po wtóre, w grze jest istniejąca od 1951 roku niezależność banku centralnego. I w konsekwencji status dolara jako waluty rezerwowej świata. Zaniepokojenie rynków finansowych jest z tego powodu poważne. Rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji, czyli premia, jakiej domagają się wierzyciele za ryzyko zakupu długu USA, wynosi już 4,26 proc., dużo więcej niż w przypadku Niemiec (2,7 proc.). Zobowiązania Stanów (37 bln dol.) stanowią zaś aż 124 proc. PKB. Na ich obsługę Waszyngton wydaje rocznie około biliona dol., więcej nawet niż na obronę. Nie może sobie więc pozwolić na utratę zaufania inwestorów.

Amerykańska gospodarka balansuje na skraju recesji. Inflacja rośnie

Trump zapowiadał, że chce obniżyć stopy procentowe o przynajmniej 1 pkt proc. To bardzo dużo. Dziś wynoszą one 4,25–4,50 proc. Jest to wypadkowa wysokiej (2,8 proc.) rocznej inflacji w USA, którą napędzają wysokie cła wprowadzone przez samego prezydenta. Amerykański przywódca z niepokojem oczekuje jednak wyborów do Kongresu za nieco ponad rok. Gdy obejmował władzę 20 stycznia, zapowiadał początek „złotego wieku” dla Ameryki. Jednak wzrost gospodarczy słabnie. Spadł w I kw. tego roku do 0,7 proc. w skali roku z 2,1 proc. w IV kw. ub.r.