Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Donald Trump atakuje Fed. Co z dolarem?

Wreszcie ktoś stawia się prezydentowi Donaldowi Trumpowi. Lisa Cook, pierwsza w historii czarnoskóra kobieta mianowana do rady Rezerwy Federalnej USA, zapowiedziała, że nie odejdzie ze stanowiska.

Publikacja: 28.08.2025 04:53

W ostatnich miesiącach Trump próbował zmusić do dymisji prezesa Rezerwy Federalnej Jerome’a Powella.

W ostatnich miesiącach Trump próbował zmusić do dymisji prezesa Rezerwy Federalnej Jerome’a Powella. Pretekstem miały być nadmierne koszty przebudowy siedziby banku. To się jednak nie udało. Przynajmniej na razie.

Foto: PAP/Newscom/Aaron Schwartz

Jędrzej Bielecki

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie działania podejmuje Donald Trump w celu przejęcia kontroli nad Rezerwą Federalną?
  • Kto jest kluczowym przeciwnikiem Trumpa w walce o niezależność banku centralnego USA?
  • Jaki wpływ mogą mieć działania Trumpa na niezależność Rezerwy Federalnej i status dolara?
  • Jakie konsekwencje gospodarcze mogą wyniknąć z planu obniżenia stóp procentowych przez Trumpa?
  • Czy Sąd Najwyższy USA jest gotowy na wsparcie niezależności wymiaru sprawiedliwości w kontekście działań Trumpa?
  • Kim jest Lisa Cook i jakie wyzwania stoi przed nią w walce o zachowanie swojej pozycji w radzie Rezerwy Federalnej?

W czasie trzygodzinnej sesji autopromocji, jaką w nocy z wtorku na środę czasu warszawskiego zaserwował Amerykanom Donald Trump, prezydent nie ukrywał, że chce przejąć kontrolę nad Rezerwą Federalną. – Bardzo szybko uzyskamy większość w radzie gubernatorów – oświadczył, odnosząc się do organu, który ustala wysokość stóp procentowych.

Reklama
Reklama

Dziś spośród siedmiu członków rady trzech to trumpowi lojaliści: Christopher Waller, Michelle Bowman i Adriana Kugler. Odejście Lisy Cook przechyliłoby więc szalę na rzecz zwolenników podporządkowania się decyzjom Białego Domu. I radykalnego obniżenia ceny pieniądza.

Czytaj więcej

Jędrzej Bielecki: Donald Trump. Ten król już jest nagi
Komentarze
Jędrzej Bielecki: Donald Trump. Ten król już jest nagi

W ostatnich miesiącach Trump próbował zmusić do dymisji prezesa Rezerwy Federalnej Jerome’a Powella. Pretekstem miały być nadmierne koszty przebudowy siedziby banku. To się jednak nie udało. Przynajmniej na razie. Teraz prezydent dostrzegł nową możliwość ataku dzięki wiernemu mu, 37-letniemu przedsiębiorcy Billowi Pultemu, którego mianował na czele Federalnej Agencji ds. Finansowania Budownictwa (FHFA). Ten dostarczył mu bowiem (i opublikował w internecie) dokumenty mające świadczyć o oszustwie, jakiego miałaby się dopuścić Cook, ubiegając się o kredyt na finansowanie zakupu dwóch domów. W przypadku każdego z nich podała, że jest to jej pierwsza taka inwestycja. 

Reklama
Reklama

Donald Trump kontra Fed. Prezydent USA wreszcie napotkał przeszkodę na drodze do budowy autorytarnego państwa

Trump w poniedziałek wysłał do Lisy Cook list, w którym uznał, że to wystarczający powód, aby zwolnić ją z pracy ze skutkiem natychmiastowym. Tyle że inaczej niż przytłaczająca większość oficjeli zastraszanych przez Trumpa gubernator zapowiedziała, że ze stanowiska nie ustąpi. Zatrudniła też wybitnego adwokata Abbe Lowella, który bronił już takie postacie jak Jared Kushner, Ivanka Trump czy Hunter Biden. Wiele wskazuje na to, że spór zostanie rozstrzygnięty dopiero przez Sąd Najwyższy. Określi on, czy prezydent może już bez żadnych ograniczeń budować podwaliny autorytarnego państwa, czy jednak napotkał w tym procesie na przeszkodę nie do pokonania. Na razie Trumpowi udało się naginać prawo m.in. poprzez powoływanie się bez jasnych dowodów na stan wyższej konieczności. Dzięki temu przejął kompetencje Kongresu m.in. w polityce migracyjnej (deportacje), handlu (cła) czy bezpieczeństwie wewnętrznym (wyprowadzenia na ulice rządzonych przez demokratów miast Gwardii Narodowej, która podlega w normalnych czasach gubernatorom poszczególnych stanów). 

Tym razem stawka jest podwójna. Po pierwsze wynik procesu odpowie na pytanie, czy sam prezydent z pominięciem organów wymiaru sprawiedliwości może zdecydować o tym, że ktoś popełnił przestępstwo. W sprawie Cook nie ma nawet formalnego oskarżenia, nie mówiąc o wyroku sądu. 

Czytaj więcej

Trump mówi Putinem. Groźby amerykańskiego prezydenta okazały się bez pokrycia
Polityka
Trump mówi Putinem. Groźby amerykańskiego prezydenta okazały się bez pokrycia

Po wtóre, w grze jest istniejąca od 1951 roku niezależność banku centralnego. I w konsekwencji status dolara jako waluty rezerwowej świata. Zaniepokojenie rynków finansowych jest z tego powodu poważne. Rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji, czyli premia, jakiej domagają się wierzyciele za ryzyko zakupu długu USA, wynosi już 4,26 proc., dużo więcej niż w przypadku Niemiec (2,7 proc.). Zobowiązania Stanów (37 bln dol.) stanowią zaś aż 124 proc. PKB. Na ich obsługę Waszyngton wydaje rocznie około biliona dol., więcej nawet niż na obronę. Nie może sobie więc pozwolić na utratę zaufania inwestorów. 

Amerykańska gospodarka balansuje na skraju recesji. Inflacja rośnie

Trump zapowiadał, że chce obniżyć stopy procentowe o przynajmniej 1 pkt proc. To bardzo dużo. Dziś wynoszą one 4,25–4,50 proc. Jest to wypadkowa wysokiej (2,8 proc.) rocznej inflacji w USA, którą napędzają wysokie cła wprowadzone przez samego prezydenta. Amerykański przywódca z niepokojem oczekuje jednak wyborów do Kongresu za nieco ponad rok. Gdy obejmował władzę 20 stycznia, zapowiadał początek „złotego wieku” dla Ameryki. Jednak wzrost gospodarczy słabnie. Spadł w I kw. tego roku do 0,7 proc. w skali roku z 2,1 proc. w IV kw. ub.r. 

Reklama
Reklama

Ekonomiści ostrzegają jednak, że plan Trumpa może jeszcze pogorszyć kondycję gospodarczą kraju. Doprowadzi on do przyspieszenia inflacji, a także ograniczenia zaufania rynków finansowych do samego dolara, dziś głównej waluty rezerwowej świata.

Te wątpliwości podziela także Sąd Najwyższy. Co prawda sześciu na dziewięciu sędziów jest tu sojusznikami prezydenta, którzy regularnie wydawali wyroki zgodne z jego oczekiwaniami. Jednak w maju ta najważniejsza instytucja amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości zasygnalizowała, że nie zgodzi się na podważenie niezależności banku centralnego. Najwyraźniej uznała, że to zbyt niebezpieczne dla stabilności państwa.

Cook, pierwsza w historii czarnoskóra kobieta mianowana do rady Rezerwy Federalnej, jest zaprawiona w bojach. Wybitna ekonomistka, której specjalnością jest m.in. gospodarka Rosji, do dziś nosi ślady z młodości pobicia przez przeciwników dopuszczania dzieci Afroamerykanów do szkół Georgii. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Rzeczpospolita

Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Osoby Donald Trump

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie działania podejmuje Donald Trump w celu przejęcia kontroli nad Rezerwą Federalną?
  • Kto jest kluczowym przeciwnikiem Trumpa w walce o niezależność banku centralnego USA?
  • Jaki wpływ mogą mieć działania Trumpa na niezależność Rezerwy Federalnej i status dolara?
  • Jakie konsekwencje gospodarcze mogą wyniknąć z planu obniżenia stóp procentowych przez Trumpa?
  • Czy Sąd Najwyższy USA jest gotowy na wsparcie niezależności wymiaru sprawiedliwości w kontekście działań Trumpa?
  • Kim jest Lisa Cook i jakie wyzwania stoi przed nią w walce o zachowanie swojej pozycji w radzie Rezerwy Federalnej?
Pozostało jeszcze 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Aleksander Łukaszenko
Polityka
Zaginął kolejny przeciwnik dyktatora Białorusi. Poleciał z Warszawy do Stambułu
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Litwa proponuje ominięcie Węgier w rozmowach akcesyjnych z Ukrainą
Polityka
Litwa proponuje pominięcie Węgier w negocjacjach akcesyjnych Ukrainy z UE
– Musimy sobie odpowiedzieć na fundamentalne pytanie: czy konieczne jest pilne uzdrowienie finansów
Polityka
Francja już tylko dryfuje. Czy to zmierzch V Republiki?
Trump „nie może się doczekać” spotkania z Kimem. „Mamy bardzo dobre relacje”
Polityka
Trump „nie może się doczekać” spotkania z Kimem. „Mamy bardzo dobre relacje”
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Materiał Promocyjny
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Siergiej Ławrow
Polityka
Siergiej Ławrow studzi nadzieje na szybki koniec wojny i spotkanie Putin-Zełenski
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Materiał Promocyjny
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Reklama
Reklama
e-Wydanie