Oprócz tego, że Polska będzie mogła wykorzystać korzystne warunki finansowania i Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, którego operatorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego, a który zajmuje się pożyczaniem środków na uzbrojenie, będzie miał nieco łatwiejsze zadanie, w propozycji dotyczącej Security Action for Europe (SAFE) istotny jest co najmniej jeszcze jeden szczegół. „Artykuł 20 proponowanego rozporządzenia przewiduje tymczasowe zwolnienie z podatku VAT w przypadku importu i dostaw produktów obronnych objętych wspólnymi zamówieniami publicznymi w ramach tego instrumentu”. Nie mamy obecnie pewności, czy to wejdzie w życie, bo wiadomo, że w Europie fiskalnych jastrzębi nie brakuje.

Ale warto to potraktować jako swego rodzaju inspirację. Spieszę wyjaśnić na przykładzie. W ubiegłym tygodniu z wielką pompą podpisaliśmy umowę na zakup 111 wozów bojowych Borsuk. Odkładając na bok zdziwienie tak małą liczbą zamawianych egzemplarzy, warto pamiętać, że wydamy na nie ok. 6,5 mld zł. Ale jest to 6,5 mld zł brutto. W tej kwocie jest dobrze ponad miliard złotych podatku od wartości dodanej, co mocno upraszczając oznacza, że te środki z Ministerstwa Obrony Narodowej trafią do… Ministerstwa Finansów, czyli do budżetu centralnego. VAT dotyczy praktycznie wszystkich zakupów uzbrojenia w polskim przemyśle obronnym. Biorąc pod uwagę ich skalę, można zakładać że zwolnienie zakupu uzbrojenia z tego podatku oznacza co najmniej kilka, a być może nawet kilkanaście mld zł rocznie więcej w budżecie resortu obrony.

To kwota niebagatelna. Tym bardziej istotna, że MON np. w ubiegłym roku przelał 2 mld zł do Funduszu Inwestycji Kapitałowych, skąd będą przekazywane środki na rozwój zdolności przemysłowych, a z kolei zgodnie z ustawą o ochronie ludności 0,15 proc. PKB z budżetu resortu obrony ma być przeznaczane na szeroko rozumianą obronę cywilną, co oczywiście jest istotne, ale oznacza, że środki wcześniej planowane na zakup chociażby wspominanych wozów bojowych zostaną przeznaczone np. na budowę schronów.

Biorąc więc pod uwagę, że w tych planowanych 4,7 proc. PKB, które mamy wydać na obronność w 2025 r., z budżetu państwa ma iść nieco ponad 3 proc. PKB, a reszta ma pochodzić z pozabudżetowego Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, warto szukać sposobów, by tę część budżetową powiększać. To bardziej stabilne finansowanie niż to z FWSZ. Ruch jest po stronie Ministerstwa Finansów. Biorąc pod uwagę ostatnie niezbyt fortunne wypowiedzi przedstawicieli tej instytucji dotyczące obronności, tym razem warto przy ul. Świętokrzyskiej zwrócić uwagę na to, by był to ruch dobrze przemyślany.