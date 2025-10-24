Sondaż zaufania CBOS wskazał najmniej znanego polityka. Jest nim rzecznik rządu

W październiku 2025 roku pierwszą piątkę polityków z największym zaufaniem otwiera Karol Nawrocki, któremu ufa 57 proc. badanych, natomiast brak zaufania deklaruje 26 proc. We wrześniu Nawrocki uzyskał nieco wyższy wynik zaufania – 58 proc., a poziom nieufności wynosił 25 proc., co oznacza minimalny spadek zaufania i nieznaczny wzrost nieufności w ciągu miesiąca.

Kolejne miejsce zajmuje Radosław Sikorski z 43 proc. zaufania oraz 34 proc. nieufności, co w porównaniu do września przyniosło mu spadek zaufania z poziomu 45 proc. i wzrost nieufności z 32 proc.

Trzeci na podium Władysław Kosiniak-Kamysz stracił na zaufaniu (w październiku 41 proc., we wrześniu 45 proc.), przy jednoczesnym wzroście braku zaufania z 27 proc. do 30 proc.

Kolejni w rankingu Krzysztof Bosak, jak i Sławomir Mentzen zachowali stabilny poziom zaufania (po 40 proc. w obu miesiącach), choć Bosak notuje wzrost nieufności z 29 proc. we wrześniu do 30 proc., a Mentzen utrzymał ten sam poziom (36 proc.).