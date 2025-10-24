Sondaż zaufania CBOS wskazał najmniej znanego polityka. Jest nim rzecznik rządu

Aktualizacja: 24.10.2025 21:40 Publikacja: 24.10.2025 20:00
Adam Szłapka
Foto: PAP, Rafał Guz
W październiku 2025 roku pierwszą piątkę polityków z największym zaufaniem otwiera Karol Nawrocki, któremu ufa 57 proc. badanych, natomiast brak zaufania deklaruje 26 proc. We wrześniu Nawrocki uzyskał nieco wyższy wynik zaufania – 58 proc., a poziom nieufności wynosił 25 proc., co oznacza minimalny spadek zaufania i nieznaczny wzrost nieufności w ciągu miesiąca.
Kolejne miejsce zajmuje Radosław Sikorski z 43 proc. zaufania oraz 34 proc. nieufności, co w porównaniu do września przyniosło mu spadek zaufania z poziomu 45 proc. i wzrost nieufności z 32 proc.
Trzeci na podium Władysław Kosiniak-Kamysz stracił na zaufaniu (w październiku 41 proc., we wrześniu 45 proc.), przy jednoczesnym wzroście braku zaufania z 27 proc. do 30 proc.
Kolejni w rankingu Krzysztof Bosak, jak i Sławomir Mentzen zachowali stabilny poziom zaufania (po 40 proc. w obu miesiącach), choć Bosak notuje wzrost nieufności z 29 proc. we wrześniu do 30 proc., a Mentzen utrzymał ten sam poziom (36 proc.).
Jeśli chodzi o polityków z największym brakiem zaufania w październiku, liderem nieufności jest Jarosław Kaczyński, któremu nie ufa 55 proc. ankietowanych, a ufa 29 proc. W porównaniu do września poziom nieufności minimalnie wzrósł (z wrześniowych 52 proc.), a poziom zaufania również spadł z 31 proc.
Kaczyński zastąpił na tym miejscu wrześniowego „lidera” sondażu Grzegorza Brauna. Kontrowersyjnemu liderowi Konfederacji Korony Polskiej nie ufa w październiku 54 proc. respondentów (we wrześniu 55 proc.), ufa mu 27 proc. (we wrześniu 26 proc.).
Donald Tusk, z 52 proc. nieufności i 36 proc. zaufania w październiku, zanotował bardzo podobny rozkład opinii jak miesiąc wcześniej (we wrześniu: 51 proc. nieufności, 36 proc. zaufania).
Wysoko w tej grupie pozostają także Mateusz Morawiecki. Byłemu premierowi ufa 33 proc. pytanych, brak zaufania deklaruje 51 proc. Oznacza to spadek zaufania o 2 pkt. proc. i wzrost odpowiedzi deklarujących brak zaufania o 3 pkt. proc.
Niechlubną piątkę zamyka Rafał Trzaskowski. W październiku zaufanie do prezydenta Warszawy deklaruje 39 proc. badanych, a brak zaufania – 44 proc., wcześniej odpowiednio 40 i 43 proc.
Wśród polityków najmniej znanych Polakom w październiku, prym wiedzie Adam Szłapka – 49 proc. ankietowanych przyznaje, że go nie zna lub nie potrafi ocenić, a poziom zaufania do niego wynosi 18 proc. Warto podkreślić, że Adam Szłapka jest od 1 lipca tego roku rzecznikiem rządu Donalda Tuska.
Niewiele lepiej wypada minister finansów Andrzej Domański z 47 proc. nieznajomości, 20 proc. zaufania i 18 proc. nieufności.
Kolejne miejsca zajmują Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, której nie zna 44 proc. respondentów, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski (43 proc. nieznajomości), ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (40 proc.).
We wrześniu poziom deklaracji badanych dotyczących nieznajomości tych samych polityków był jeszcze wyższy – u Szłapki i Domańskiego odpowiednio 54 proc. i 50 proc., Gawkowskiego – 45 proc., Agnieszki Dziemianowicz-Bąk – 47 proc. Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz we wrześniu na liście nie było.
Źródło: rp.pl
