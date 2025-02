W czerwcu wzrośnie zobowiązanie dotyczące wydatków na obronność w NATO

Presja na zwiększanie przez europejskich sojuszników NATO wydatków na obronność znacznie wzrosła po tym, gdy prezydentem USA znów został Donald Trump. Choć administracja amerykańska powtarzała to od kilkunastu lat, dopiero rosyjska inwazja na Ukrainę doprowadziła do skokowego wzrostu wydatków na obronność przez europejskich sojuszników.

To widać szczególnie na wschodniej flance, ale np. leżąca na drugim końcu kontynentu Hiszpania w 2024 r. na obronność wydała mniej niż 1,3 proc. swojego PKB. I to mimo tego, że już w 2014 r. państwa NATO zobowiązały się do wydania w 2024 r. co najmniej 2 proc. PKB na obronność. Obecnie robią to 23 z 32 krajów Sojuszu. Nie ma prawnego mechanizmu zmuszającego maruderów do większych wydatków. Jest jedynie presja polityczna, którą z wielką mocą wywierają w ostatnich tygodniach Stany Zjednoczone.

M.in. skutkiem tej presji na czerwcowym szczycie liderów NATO w Hadze najpewniej zostanie zwiększone zobowiązanie dotyczące wydatków obronnych. Jak już pisaliśmy na łamach „Rzeczpospolitej”, można się spodziewać dolnego pułapu na poziomie co najmniej 3 proc. PKB. – Zakładam, że to może być nawet 3,5 proc. – mówi rozmówca „Rzeczpospolitej” z MON.

W roku 2024 wydaliśmy na obronność niecałe 4 proc. PKB

Ile Polska wydała na obronność w 2024 r.? Oficjalnych danych jeszcze nie ma. Jak już szacowaliśmy, jest to ok. 135 mld zł, co powinno się przełożyć na nieco mniej niż 4 proc. PKB. Warto pamiętać, że na polskie wydatki na obronność składają środki z budżetu państwa oraz z pozabudżetowego Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych (FWSZ).

– Budżet MON w 2024 r. wyniósł, po zmianach 115,595 mld zł – informowali urzędnicy resortu obrony. Udało się go zrealizować w 99,91 proc., czyli wydaliśmy ok. 115,5 mld zł.