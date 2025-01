Ale tak jak co roku, nie wszystkie plany zakupowe, nie wszystkie umowy udało się podpisać. Jak więc resort radzi sobie, by jednak budżet (nie mylić z FWSZ) zrealizować w 100 proc.? W tym roku pojawiły się co najmniej dwa sposoby „kreatywnej księgowości”, które jeśli już realizowano wcześniej, to w znacznie mniejszej skali. W grudniu resort obrony przekazał 2 mld zł do Funduszu Inwestycji, którego dysponentem jest minister aktywów państwowych. Zgodnie z przyjętą niedawno ustawą za te pieniądze mają zostać zbudowane zdolności przemysłu do produkcji amunicji 155 mm. Drugim sposobem jest po prostu większe przesuwanie środków do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Wydawanie na papierze nie kreuje zdolności bojowych

Jednak takie rozwiązania mają swoje wady. Jeśli chodzi o przekazanie środków do MAP, to oznacza to po prostu tyle, że resort obrony finansuje potrzeby przemysłu zbrojeniowego, a nie Wojska Polskiego. I choć jeśli chcemy mieć silny przemysł obronny, to de facto nie ma innego rozwiązania niż to, że państwo sfinansuje jego rozwój. Jednak nie jest oczywiste, że powinno to robić MON.

Z kolei jeśli chodzi o przesuwanie środków budżetowych do pozabudżetowego Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, to kontrowersje są co najmniej trzy. Po pierwsze, przełożenie złotówki z prawej kieszeni do lewej nie oznacza, że ją wydaliśmy. Po drugie, te pieniądze nie są „znaczone”, co oznacza, że nie ma pewności, na co je wydamy. Być może będą to np. odsetki od wcześniej zaciągniętych zobowiązań. A więc niby je wydamy na obronność, ale armii sprzętu od tego przesunięcia nie przybędzie. Wreszcie po trzecie, nie wiadomo, kiedy te środki z FWSZ zostaną na ten nowy sprzęt wydane. Może w nadchodzącym roku, a może i nie...

Warto pamiętać, że choć możliwość pochwalenia się, szczególnie po dojściu prezydenta Donalda Trumpa do władzy, tym, że wydajemy prawie 4 proc. PKB na obronność, jest politycznie istotna, to jednak kluczowe jest to, by wydawać te środki w sposób, który zwiększa nasze zdolności do obrony. Sprytne zabiegi księgowe, które pokazują, że na papierze wszystko się zgadza, przeciwnika ze wschodu mogą nie zatrzymać.

Bycie papierowym tygryskiem czy nawet tygrysem to za mało. Powinniśmy realnie wzmacniać zdolności obronne. I choć nie jest tak, że w 2024 r. to się całkiem nie udało, to życzmy sobie tego, by w 2025 r. deklarowany rekordowy budżet na obronność został zrealizowany w jak największym zakresie, bez takich „sprytnych” zabiegów księgowych.