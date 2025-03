W Polsce nadal nie rozpoczęły się poważne prace nad budową fabryki amunicji. Mimo że jeszcze w grudniu politycy przyjęli ustawę o finansowaniu działań zmierzających do zwiększenia zdolności produkcji amunicji i od trzech miesięcy są na to wyasygnowane 3 mld zł, to – jak pisaliśmy na łamach „Rzeczpospolitej” – państwowy gigant Polska Grupa Zbrojeniowa wciąż nie złożył dokumentów umożliwiających sięgnięcie po te pieniądze. Ma to nastąpić do końca marca. Ale nawet, gdy już projekt ruszy, to potrzeba co najmniej trzech lat, by uruchomić produkcję na dużą skalę. Ostatnie trzy lata politycy solidarnie zmarnowali: najpierw PiS-u, potem rządzącej obecnie koalicji.

Kupujemy borsuki, ale za mało

Tymczasem w czwartek MON ma podpisać umowę z PGZ zakupu bojowych wozów piechoty Borsuk. Warto przy tym pamiętać, że ponad dwa lata temu zawarło tzw. umowę ramową na ok. 1,4 tys. takich pojazdów w różnych wersjach. Dziś parafowana zostanie właściwa umowa wykonawcza na 116 pojazdów. Jej wartość to ok. 6 mld zł. Dlaczego jest ich tak mało? – My po prostu nie mamy pieniędzy na więcej – mówi nasz rozmówca z resortu obrony. Dokładnie taki sam jest powód zbyt wolnego uzupełniania zapasów amunicji.

To działanie może dziwić z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, politycy wciąż się chwalą, że w NATO jesteśmy liderem wydatków na zbrojenia i wciąż je zwiększamy. Ale choć potrzeby są większe, to państwo nie realizuje nawet własnych planów finansowych, np. plan wydatków z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych w 2024 r. udało się wykonać w nieco ponad 70 proc., a to i tak jest rekord.

Po drugie, stosunkowe małe transze poszczególnych zakupów powodują, że w państwowym przemyśle zbrojeniowym nie ma jakiejkolwiek motywacji do tego, by zwiększać zdolności produkcyjne. I choć branża spodziewa się dymisji prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej, to nie jest oczywiste, że po roszadzie na tym stanowisku coś się zmieni. Problem jest strukturalny: państwo polskie wciąż nie ma pomysłu na to, jak wzmacniając polski przemysł obronny zwiększyć zdolności Wojska Polskiego do obrony kraju. O tym, że zamówienia obronne powinny być wyjęte z prawa zamówień publicznych, mówi się od lat, a projekt założeń ustawy jest gotowy co najmniej od roku, ale rząd, w tym resort obrony, nie miał czasu na poważnie się nim zająć.