Miliarderzy z państw G20 mogliby zakończyć ubóstwo na świecie za swoje roczne zarobki

Najbogatsi stają się coraz bogatsi. Tylko dzięki ubiegłorocznemu wzrostowi ich majątków można by wydźwignąć z ubóstwa miliardy ludzi – wylicza Oxfam.

Publikacja: 20.11.2025 10:26

Bezdomny na ulicy dzielnicy Manhattan w Nowym Jorku

Bezdomny na ulicy dzielnicy Manhattan w Nowym Jorku

Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Urszula Lesman

Majątek wszystkich miliarderów w krajach G20 wzrósł w ubiegłym roku o 2,2 biliona dolarów. Tak wynika z analizy organizacji rozwojowej Oxfam, przygotowanej przed nadchodzącym szczytem G20 w RPA. Superbogaci zwiększyli swoje aktywa o 16,5 proc. – z 13,4 biliona do 15,6 biliona dolarów – w zaledwie rok. Według obliczeń Oxfam, sama ta kwota wystarczyłaby, by wydobyć z ubóstwa 3,8 miliarda ludzi. Potrzebne byłoby na to 1,65 biliona dolarów. Oxfam opiera się przy tym na granicy ubóstwa zdefiniowanej przez Bank Światowy jako 8,30 dolara dziennie.

Oxfam apeluje o walkę z ubóstwem na świecie

Przed szczytem G20 najważniejszych państw uprzemysłowionych i rozwijających się, który odbędzie się w weekend w Johannesburgu, Oxfam wezwał szefów państw i rządów do powołania międzynarodowego gremium do walki z nierównościami. Organizacja podkreśliła również konieczność zwiększenia opodatkowania najbogatszych oraz wycofania cięć w pomocy rozwojowej.

Czytaj więcej

Elon Musk, Ivanka Trump i Jeff Bezos podczas kolacji przy świecach dla prezydenta elekta USA Donalda
Biznes
Oxfam ostrzega: Strzeżcie się nowej arystokracji i oligarchii najbogatszych

Walka z nierównościami jest jednym z głównych tematów szczytu. Prezydencja RPA w G20 zleciła przygotowanie pierwszej tego typu analizy. Specjalna komisja niezależnych ekspertów, kierowana przez laureata Nagrody Nobla z ekonomii Josepha Stiglitza, mówi o „stanie wyjątkowym w zakresie nierówności”. Aby go zwalczyć, komisja rekomenduje powołanie nowego międzynarodowego organu, który miałby pełnić podobną rolę jak Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) w kontekście kryzysu klimatycznego.

Komitet wskazuje, że od 2000 roku najbogatszy 1 proc. przejął 41 centów z każdego nowo powstałego dolara globalnego majątku, podczas gdy dolna połowa ludzkości otrzymała tylko 1 centa.

Nierówności społeczne zagrożeniem dla ludzi i planety

Eksperci podkreślają, że ekstremalne nierówności powodują poważne szkody dla ludzi i planety – napędzają trudności ekonomiczne większości społeczeństwa, polaryzację polityczną i erozję demokracji.

Czytaj więcej

Bazar w miejscowości Mararaba w Nigerii
Gospodarka
Raport Oxfam: Superbogaci radzą sobie doskonale. Trzeba ich opodatkować

Oxfam nazywa 15,6 bln dolarów znajdujących się „przy stole przywódców G20” – czyli majątek samych miliarderów z tych krajów – „jawnie skrywanym sekretem”, który powinien zostać sprawiedliwie opodatkowany, by pomóc zakończyć ubóstwo i przeciwdziałać kryzysowi klimatycznemu.

„Nierówność jest wynikiem świadomego wyboru politycznego. Mimo rekordowych majątków na szczycie, publiczne bogactwo stoi w miejscu, a nawet maleje, a kryzys zadłużenia narasta” – powiedział Amitabh Behar, dyrektor wykonawczy Oxfam International.

Źródło: rp.pl

Społeczeństwo Ubóstwo bieda Oxfam

