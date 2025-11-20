Aktualizacja: 20.11.2025 11:37 Publikacja: 20.11.2025 10:26
Bezdomny na ulicy dzielnicy Manhattan w Nowym Jorku
Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP
Majątek wszystkich miliarderów w krajach G20 wzrósł w ubiegłym roku o 2,2 biliona dolarów. Tak wynika z analizy organizacji rozwojowej Oxfam, przygotowanej przed nadchodzącym szczytem G20 w RPA. Superbogaci zwiększyli swoje aktywa o 16,5 proc. – z 13,4 biliona do 15,6 biliona dolarów – w zaledwie rok. Według obliczeń Oxfam, sama ta kwota wystarczyłaby, by wydobyć z ubóstwa 3,8 miliarda ludzi. Potrzebne byłoby na to 1,65 biliona dolarów. Oxfam opiera się przy tym na granicy ubóstwa zdefiniowanej przez Bank Światowy jako 8,30 dolara dziennie.
Przed szczytem G20 najważniejszych państw uprzemysłowionych i rozwijających się, który odbędzie się w weekend w Johannesburgu, Oxfam wezwał szefów państw i rządów do powołania międzynarodowego gremium do walki z nierównościami. Organizacja podkreśliła również konieczność zwiększenia opodatkowania najbogatszych oraz wycofania cięć w pomocy rozwojowej.
Walka z nierównościami jest jednym z głównych tematów szczytu. Prezydencja RPA w G20 zleciła przygotowanie pierwszej tego typu analizy. Specjalna komisja niezależnych ekspertów, kierowana przez laureata Nagrody Nobla z ekonomii Josepha Stiglitza, mówi o „stanie wyjątkowym w zakresie nierówności”. Aby go zwalczyć, komisja rekomenduje powołanie nowego międzynarodowego organu, który miałby pełnić podobną rolę jak Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) w kontekście kryzysu klimatycznego.
Komitet wskazuje, że od 2000 roku najbogatszy 1 proc. przejął 41 centów z każdego nowo powstałego dolara globalnego majątku, podczas gdy dolna połowa ludzkości otrzymała tylko 1 centa.
Eksperci podkreślają, że ekstremalne nierówności powodują poważne szkody dla ludzi i planety – napędzają trudności ekonomiczne większości społeczeństwa, polaryzację polityczną i erozję demokracji.
Oxfam nazywa 15,6 bln dolarów znajdujących się „przy stole przywódców G20” – czyli majątek samych miliarderów z tych krajów – „jawnie skrywanym sekretem”, który powinien zostać sprawiedliwie opodatkowany, by pomóc zakończyć ubóstwo i przeciwdziałać kryzysowi klimatycznemu.
„Nierówność jest wynikiem świadomego wyboru politycznego. Mimo rekordowych majątków na szczycie, publiczne bogactwo stoi w miejscu, a nawet maleje, a kryzys zadłużenia narasta” – powiedział Amitabh Behar, dyrektor wykonawczy Oxfam International.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
