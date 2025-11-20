Majątek wszystkich miliarderów w krajach G20 wzrósł w ubiegłym roku o 2,2 biliona dolarów. Tak wynika z analizy organizacji rozwojowej Oxfam, przygotowanej przed nadchodzącym szczytem G20 w RPA. Superbogaci zwiększyli swoje aktywa o 16,5 proc. – z 13,4 biliona do 15,6 biliona dolarów – w zaledwie rok. Według obliczeń Oxfam, sama ta kwota wystarczyłaby, by wydobyć z ubóstwa 3,8 miliarda ludzi. Potrzebne byłoby na to 1,65 biliona dolarów. Oxfam opiera się przy tym na granicy ubóstwa zdefiniowanej przez Bank Światowy jako 8,30 dolara dziennie.

Oxfam apeluje o walkę z ubóstwem na świecie

Przed szczytem G20 najważniejszych państw uprzemysłowionych i rozwijających się, który odbędzie się w weekend w Johannesburgu, Oxfam wezwał szefów państw i rządów do powołania międzynarodowego gremium do walki z nierównościami. Organizacja podkreśliła również konieczność zwiększenia opodatkowania najbogatszych oraz wycofania cięć w pomocy rozwojowej.

Walka z nierównościami jest jednym z głównych tematów szczytu. Prezydencja RPA w G20 zleciła przygotowanie pierwszej tego typu analizy. Specjalna komisja niezależnych ekspertów, kierowana przez laureata Nagrody Nobla z ekonomii Josepha Stiglitza, mówi o „stanie wyjątkowym w zakresie nierówności”. Aby go zwalczyć, komisja rekomenduje powołanie nowego międzynarodowego organu, który miałby pełnić podobną rolę jak Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) w kontekście kryzysu klimatycznego.

Komitet wskazuje, że od 2000 roku najbogatszy 1 proc. przejął 41 centów z każdego nowo powstałego dolara globalnego majątku, podczas gdy dolna połowa ludzkości otrzymała tylko 1 centa.