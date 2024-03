Jeremy Hunt dobiera się do cudzoziemców-milionerów

Status niebrytyjskiego domicylu podatkowego, utworzonego w 1799 r. do ochrony zagranicznych posiadłości, gdy Wielka Brytania była imperium, wykorzystywali często miliarderzy, którzy mieszkali w Londynie, a nie uważali kraju pobytu za stałe miejsce zamieszkania. Płacili podatki tylko od tego, co zarobili w Wielkiej Brytanii, albo od majątku przeniesionego do tego kraju.

Casus żony premiera Rishi Sunaka

Rządy konserwatystów broniły tego statusu, twierdząc, że chcą przyciągać w ten sposób do kraju bogatych ludzi, aby tu mieszkali i wydawali pieniądze. Przeciwnicy pytali, dlaczego najbogatsi ludzie mają korzystać z ulg podatkowych, zwracali uwagę, że jest to dowód braku uczciwości w społeczeństwie.

Sprawa statusu nabrała rozgłosu w 2022 r., kiedy okazało się, że korzystała z niego Akshata Murty, żona Rishi Sunaka, który był wtedy ministrem finansów. Kobieta posiadająca własny duży majątek, zrezygnowała wtedy z korzystnego domicylu. Jej mąż, obecnie premier rządu, został zwolniony z decyzji o rezygnacji z tego statusu, aby nie doszło do konfliktu interesów — podał Reuter za jego urzędem.