Nabycie spadku wiąże się z koniecznością uporządkowania wpisów w księgach wieczystych i zgłoszenia nabycia majątku do urzędu skarbowego. Niekiedy trzeba też przygotować dokumenty potrzebne do sprzedaży odziedziczonego mieszkania, domu lub innej nieruchomości. Ostatnie zmiany w przepisach mają uprościć te czynności.

Od 17 marca część formalności można załatwić u notariusza

Największa nowość dotyczy nieruchomości. Od 17 marca spadkobiercy mogą skorzystać z pomocy notariusza nie tylko przy poświadczeniu dziedziczenia, ale również przy złożeniu elektronicznego wniosku o wpis nowego właściciela do księgi wieczystej. Przed zmianą spadkobierca po uzyskaniu dokumentu potwierdzającego dziedziczenie musiał samodzielnie złożyć papierowy wniosek do sądu wieczystoksięgowego. Dotyczyło to wpisu prawa własności, użytkowania wieczystego albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Po zmianach notariusz może zrobić to w imieniu spadkobiercy lub zapisobiercy windykacyjnego, składając wniosek elektronicznie. Może nastąpić to w dniu sporządzania aktu poświadczenia dziedziczenia albo później, gdy spadkobiercy ustalą numery ksiąg wieczystych i zakres majątku.

Aby notariusz mógł złożyć wniosek, w pierwszej kolejności spisuje protokół zawierający żądanie ujawnienia spadkobiercy w księdze wieczystej. Do jego sporządzenia potrzebne będą m.in. dokument tożsamości, akt poświadczenia dziedziczenia oraz numery ksiąg wieczystych. Jeśli sprawa ma być załatwiona później, nie zawsze trzeba stawiać się osobiście. Można skorzystać z pełnomocnictwa. Następnie notariusz składa wniosek o wpis do księgi wieczystej.

Ile kosztuje pomoc notariusza przy wpisie do księgi wieczystej?

Nowa ścieżka jest wygodniejsza dla spadkobiercy, ale wiąże się z wyższymi kosztami. Obejmują one opłatę za protokół, opłatę za przygotowanie wniosku oraz koszty wypisów. Łącznie formalności u notariusza mogą kosztować około 500 zł lub więcej, zależnie od liczby dokumentów. Do tego dochodzi opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej z tytułu dziedziczenia, wynosząca 150 zł.

Sprzedaż odziedziczonej nieruchomości bez zaświadczenia z urzędu skarbowego

Kolejna zmiana dotyczy sprzedaży mieszkania lub domu odziedziczonego po najbliższej rodzinie. Od 20 sierpnia 2025 r. nie trzeba już przedstawiać notariuszowi zaświadczenia z urzędu skarbowego potwierdzającego zwolnienie z podatku od spadków i darowizn. Ułatwienie dotyczy sytuacji, gdy spadek korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 4a ustawy, czyli pochodzi od najbliższych członków rodziny, np. rodziców, dziadków, dzieci lub rodzeństwa.

Aby móc skorzystać ze zwolnienia, należy jednak zgłosić spadek do urzędu skarbowego na formularzu SD-Z2, jeśli wartość majątku przekracza ustawowy limit, czyli 36 120 zł. Termin na zgłoszenie wynosi 6 miesięcy od zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia albo uprawomocnienia się orzeczenia sądu. Należy jednak dodać, że notariusz musi sprawdzić, czy warunki zwolnienia zostały spełnione, dlatego spadkobierca powinien okazać zgłoszenie SD-Z2 wraz z potwierdzeniem jego złożenia. Może to być potwierdzenie papierowe, elektroniczne lub e-Urzędu Skarbowego.

Renty prywatne i inne świadczenia również na nowych zasadach

Zeszłoroczna sierpniowa nowelizacja objęła również prywatnie ustanawiane renty. Wcześniej fundator renty i jej odbiorca musieli składać deklaracje podatkowe przy każdej wypłacie. Teraz, jeśli da się ustalić wartość świadczenia, obowiązek podatkowy powstaje już przy ustanowieniu renty. W przypadku renty bezterminowej do obliczeń można przyjąć okres 10 lat. Gdy nie da się ustalić wartości renty w momencie jej ustanowienia, można za zgodą naczelnika urzędu skarbowego przyjąć jej uprawdopodobnioną wartość. Z kolei jeśli wartości świadczenia nie da się ani obliczyć, ani oszacować, nadal trzeba będzie składać zeznania podatkowe.