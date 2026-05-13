Sekretarz wojny Pete Hegseth
Urzędnicy Białego Domu przekazali stacji NBC News, że wszelkie nowe operacje militarne przeciwko Iranowi „będą prowadzone pod nową nazwą i w ramach nowej operacji”. Wojsko amerykańskie rozważa oficjalną zmianę nazwy wojny z Iranem na Operacja Sledgehammer, jeśli prezydent Donald Trump zdecyduje się na wznowienie działań bojowych – twierdzą dwaj amerykańscy urzędnicy, rozmówcy stacji.
Czytaj więcej
Nic nie wskazuje na to, aby kolejny konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie miał zakończyć się szybko. Teheran stawia wyraźnie na wojnę na wyniszczen...
Administracja Trumpa ogłosiła zakończenie operacji Epicka Furia po tym, jak na początku kwietnia Stany Zjednoczone i Iran zgodziły się na zawieszenie broni. Administracja o zakończeniu operacji poinformowała wówczas Kongres.
Jak zauważa NBC News, Pentagon nadal określa konflikt z Iranem mianem operacji Epicka Furia, również w publicznych komunikatach. Jeden z urzędników Pentagonu stwierdził, że operacja trwa nadal, a zawieszenie broni jedynie wstrzymało główne działania bojowe.
Sekretarz stanu Marco Rubio powiedział reporterom w ubiegłym tygodniu, że operacja Epicka Furia dobiegła końca. – Prezydent powiadomił Kongres, ten etap mamy już za sobą – powiedział Rubio, dodając, że cele operacji zostały osiągnięte.
Czytaj więcej
Sekretarz wojny USA Pete Hegseth powiedział w oświadczeniu, poświęconemu atakowi na Iran, że „nie USA zaczęły tę wojnę, ale my ją kończymy za prezy...
Rezolucja o uprawnieniach wojennych z 1973 r. wymaga, aby prezydent powiadomił Kongres w ciągu 48 godzin od rozpoczęcia działań wojennych; w przeciwnym razie wojska muszą zostać wycofane w ciągu 60 dni lub Kongres musi zatwierdzić działania militarne. Ofensywne działania bojowe Epickiej Furii zostały wstrzymane po 40 dniach walk, zatem przed upływem terminu.
Stany Zjednoczone i Iran wymieniły w ostatnich dniach ogień, ponieważ Iran wstrzymał przepływ statków w Cieśninie Ormuz, a USA kontynuują blokadę. Trump wciąż rozważa różne opcje ponownego otwarcia cieśniny i przełamania impasu i – jak powiedział jeden z amerykańskich urzędników – wyraża głęboki sceptycyzm co do powodzenia rozmów dyplomatycznych z Iranem.
W niedzielę Iran przedstawił Stanom Zjednoczonym swoją najnowszą propozycję zakończenia wojny za pośrednictwem mediatora. Trump szybko potępił ten plan w mediach społecznościowych, pisząc wielkimi literami, że jest on „całkowicie nieakceptowalny!”.
Podczas poniedziałkowego przemówienia w Gabinecie Owalnym, Donald Trump wyjaśnił, że jednym z głównych punktów spornych jest jego twierdzenie, że Iran nie może posiadać broni jądrowej i że obecne zawieszenie broni jest „niewiarygodnie słabe”.
We wtorek pojawiły się nowe szacunki Pentagonu, dotyczące kosztów wojny z Iranem. Jules Hurst, urzędnik odpowiadający za finanse resortu obrony, poinformował Kongres, że operacja kosztowała 29 mld dol., czyli o 4 mld dol. więcej, niż podawano jeszcze dwa tygodnie wcześniej.
Wojna z Iranem trwa od 28 lutego, a od 8 kwietnia obowiązuje rozejm.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas