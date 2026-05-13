Urzędnicy Białego Domu przekazali stacji NBC News, że wszelkie nowe operacje militarne przeciwko Iranowi „będą prowadzone pod nową nazwą i w ramach nowej operacji”. Wojsko amerykańskie rozważa oficjalną zmianę nazwy wojny z Iranem na Operacja Sledgehammer, jeśli prezydent Donald Trump zdecyduje się na wznowienie działań bojowych – twierdzą dwaj amerykańscy urzędnicy, rozmówcy stacji.

Reklama Reklama

Operacja Epicka Furia zakończona

Administracja Trumpa ogłosiła zakończenie operacji Epicka Furia po tym, jak na początku kwietnia Stany Zjednoczone i Iran zgodziły się na zawieszenie broni. Administracja o zakończeniu operacji poinformowała wówczas Kongres.

Jak zauważa NBC News, Pentagon nadal określa konflikt z Iranem mianem operacji Epicka Furia, również w publicznych komunikatach. Jeden z urzędników Pentagonu stwierdził, że operacja trwa nadal, a zawieszenie broni jedynie wstrzymało główne działania bojowe.

Sekretarz stanu Marco Rubio powiedział reporterom w ubiegłym tygodniu, że operacja Epicka Furia dobiegła końca. – Prezydent powiadomił Kongres, ten etap mamy już za sobą – powiedział Rubio, dodając, że cele operacji zostały osiągnięte.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Pete Hegseth: Iran nigdy nie będzie miał broni jądrowej Sekretarz wojny USA Pete Hegseth powiedział w oświadczeniu, poświęconemu atakowi na Iran, że „nie USA zaczęły tę wojnę, ale my ją kończymy za prezy...

Dlaczego zmiana nazwy Epickiej Furii jest tak ważna?

Rezolucja o uprawnieniach wojennych z 1973 r. wymaga, aby prezydent powiadomił Kongres w ciągu 48 godzin od rozpoczęcia działań wojennych; w przeciwnym razie wojska muszą zostać wycofane w ciągu 60 dni lub Kongres musi zatwierdzić działania militarne. Ofensywne działania bojowe Epickiej Furii zostały wstrzymane po 40 dniach walk, zatem przed upływem terminu.

Stany Zjednoczone i Iran wymieniły w ostatnich dniach ogień, ponieważ Iran wstrzymał przepływ statków w Cieśninie Ormuz, a USA kontynuują blokadę. Trump wciąż rozważa różne opcje ponownego otwarcia cieśniny i przełamania impasu i – jak powiedział jeden z amerykańskich urzędników – wyraża głęboki sceptycyzm co do powodzenia rozmów dyplomatycznych z Iranem.

W niedzielę Iran przedstawił Stanom Zjednoczonym swoją najnowszą propozycję zakończenia wojny za pośrednictwem mediatora. Trump szybko potępił ten plan w mediach społecznościowych, pisząc wielkimi literami, że jest on „całkowicie nieakceptowalny!”.

Podczas poniedziałkowego przemówienia w Gabinecie Owalnym, Donald Trump wyjaśnił, że jednym z głównych punktów spornych jest jego twierdzenie, że Iran nie może posiadać broni jądrowej i że obecne zawieszenie broni jest „niewiarygodnie słabe”.

Ile kosztowała wojna z Iranem?

We wtorek pojawiły się nowe szacunki Pentagonu, dotyczące kosztów wojny z Iranem. Jules Hurst, urzędnik odpowiadający za finanse resortu obrony, poinformował Kongres, że operacja kosztowała 29 mld dol., czyli o 4 mld dol. więcej, niż podawano jeszcze dwa tygodnie wcześniej.

Wojna z Iranem trwa od 28 lutego, a od 8 kwietnia obowiązuje rozejm.