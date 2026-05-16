Jeden z urzędników palestyńskiego Hamasu potwierdził w sobotę śmierć dowódcy wojskowego skrzydła tej organizacji w Strefie Gazy – przekazała agencja Reutera. Oficjalny komunikat, potwierdzający wyeliminowanie tego bojownika, opublikowały też Siły Obronne Izraela (IDF).

„Męczeńską śmierć” dowódcy wojskowego skrzydła Hamasu ogłoszono w meczetach na północy Strefy Gazy – podał Reuters. Dzień wcześniej izraelska armia przeprowadziła tam atak.

Kilkadziesiąt minut później izraelska armia potwierdziła w oświadczeniu, że al-Haddad zginął w wyniku piątkowego nalotu.

Na skutek tej operacji śmierć poniosły co najmniej trzy inne osoby, a 20 zostało rannych. Uderzono w budynek mieszkalny i samochód – informował w piątek Reuters.

Kim był Izz ad-Din al-Haddad?

Al-Haddad, „jeden z architektów brutalnej masakry z 7 października 2023 r.”, padł ofiarą „precyzyjnego ataku” w mieście Gaza – powiadomiło wojsko Izraela. Według IDF „pracował on nad odbudową potencjału militarnego skrzydła organizacji terrorystycznej i planowaniem licznych ataków terrorystycznych na izraelską ludność cywilną i żołnierzy IDF”.

„Podczas wojny Haddad brał udział w przetrzymywaniu wielu izraelskich zakładników w niewoli Hamasu. Haddad zarządzał systemem przetrzymywania zakładników Hamasu i otaczał się zakładnikami, próbując zapobiec swojej śmierci” – poinformowały izraelskie siły zbrojne.

Najwyższy rangą funkcjonariusz Hamasu zaatakowany od czasu rozejmu

Haddad był najwyższym rangą funkcjonariuszem Hamasu, zaatakowanym od czasu wejścia w życie jesienią 2025 r. rozejmu w wojnie w Strefie Gazy. Był też jednym z organizatorów ataku na Izrael z jesieni 2023 r. Był dowódcą zbrojnego skrzydła Hamasu, Brygad Al-Kasama. Został nim, gdy wojska izraelskie zabiły podczas wojny w Strefie Gazy dwóch jego poprzedników: Mohameda Deifa i Mohameda Sinwara.

Od czasu wejścia w życie rozejmu w wojnie USA i Izraela z Iranem, wojska izraelskie zintensyfikowały ataki na Strefę Gazy, uważając, że Hamas odbudowuje tam swoje zdolności militarne – przypomniała agencja Reutera.

Rozejm w Strefie Gazy

Od 10 października 2025 r. w Strefie Gazy formalnie obowiązuje rozejm. Armia izraelska kontroluje ponad połowę tego obszaru, a pozostałą jego częścią rządzi Hamas. Grupa odmawia złożenia broni, co jest jednym z punktów spornych, uniemożliwiających wprowadzenie dalszych postanowień porozumienia.

Wojska izraelskie niemal codziennie atakują Strefę Gazy. Armia zaznacza w komunikatach, że celem uderzeń są stwarzający zagrożenie terroryści. Media i władze palestyńskie informują jednak, że wśród ofiar są również kobiety i dzieci.

Od początku wojny zginęło 72,7 tys. Palestyńczyków, z czego 857 już po zawarciu rozejmu – wynika z piątkowego raportu ministerstwa zdrowia Strefy Gazy. Od wejścia w życie rozejmu w atakach palestyńskich bojowników poniosło też śmierć co najmniej czterech izraelskich żołnierzy.