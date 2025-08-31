Hamas potwierdza śmierć swojego przywódcy w Strefie Gazy. Trzy miesiące po zabiciu go przez Izrael

Choć Hamas nie wydał osobnego oświadczenia na ten temat, opublikował zdjęcia i nagranie wideo prezentujące Sinwara wśród innych zabitych liderów grupy, określając ich jako "męczenników Rady Wojskowej".

Reklama Reklama

Kim był Mohammed Sinwar?

Mohammed Sinwar był młodszym bratem Jahji Sinwara, dawnego lidera Hamasu i współorganizatora ataku z 7 października 2023 roku na Izrael, który zapoczątkował trwającą do dziś wojnę w Strefie Gazy. Po śmierci Jahji w październiku 2024 roku Mohammed stał się faktycznym przywódcą bojowego skrzydła Hamasu – Brygad Al-Kassam, a także przewodził wojskowej radzie tego ugrupowania, zastępując poległego dowódcę Mohammeda Deifa.

Izrael potwierdził, że zidentyfikował ciało Mohammeda Sinwara w czerwcu 2025 roku w tunelu pod Europejskim Szpitalem w Chan Junis, centralnej części Strefy Gazy. Według izraelskiego wojska został on "wyeliminowany" podczas nalotu powietrznego 13 maja 2025 roku. Operacja była wstępnie odwlekana z obawy o obecność zakładników w pobliżu, jednak wykonano ją po uzyskaniu informacji wywiadowczych wskazujących, że cywile nie znajdowali się w pobliżu miejsca ataku.

Podczas tej samej akcji zginęli także inni ważni dowódcy Hamasu – Muhammad Shabana, dowódca Brygady Rafah, oraz Mahdi Quara, dowódca batalionu Chan Junis Południe.