Hamas potwierdza śmierć swojego przywódcy w Strefie Gazy. Trzy miesiące po zabiciu go przez Izrael

Mohammad Sinwar
Choć Hamas nie wydał osobnego oświadczenia na ten temat, opublikował zdjęcia i nagranie wideo prezentujące Sinwara wśród innych zabitych liderów grupy, określając ich jako "męczenników Rady Wojskowej".
Mohammed Sinwar był młodszym bratem Jahji Sinwara, dawnego lidera Hamasu i współorganizatora ataku z 7 października 2023 roku na Izrael, który zapoczątkował trwającą do dziś wojnę w Strefie Gazy. Po śmierci Jahji w październiku 2024 roku Mohammed stał się faktycznym przywódcą bojowego skrzydła Hamasu – Brygad Al-Kassam, a także przewodził wojskowej radzie tego ugrupowania, zastępując poległego dowódcę Mohammeda Deifa.
Izrael potwierdził, że zidentyfikował ciało Mohammeda Sinwara w czerwcu 2025 roku w tunelu pod Europejskim Szpitalem w Chan Junis, centralnej części Strefy Gazy. Według izraelskiego wojska został on "wyeliminowany" podczas nalotu powietrznego 13 maja 2025 roku. Operacja była wstępnie odwlekana z obawy o obecność zakładników w pobliżu, jednak wykonano ją po uzyskaniu informacji wywiadowczych wskazujących, że cywile nie znajdowali się w pobliżu miejsca ataku.
Podczas tej samej akcji zginęli także inni ważni dowódcy Hamasu – Muhammad Shabana, dowódca Brygady Rafah, oraz Mahdi Quara, dowódca batalionu Chan Junis Południe.
Opublikowane przez Hamas nagranie trwa ponad trzy minuty i przedstawia wcześniejszych przywódców ugrupowania – architektów ataku z 7 października – którzy wszyscy zginęli w izraelskich działaniach wojskowych w ciągu ostatnich 22 miesięcy. Materiał rozpoczyna się klipem byłego szefa militarnego skrzydła Hamasu, Mohammeda Deifa, mówi on o walce z "tyranami" Izraela, przy dźwiękach utworu "Mistrz Męczenników", poświęconego imamowi Husajnowi, wnukowi Mahometa, który poniósł śmierć w bitwie pod Karbalą w 680 roku.
Wideo prezentuje również rakietowe ostrzały Izraela, inwazję z 7 października, parady militarne i propagandowe treści Hamasu. Widzimy też fragment spotkania między dawnymi liderami Hamasu: Ismailem Haniją, Jahją Sinwarem, Marwanem Issą (zastępcą dowódcy militarnego skrzydła). Jahja Sinwar, Issa, i Deif zostali zabici w izraelskich akcjach, a Hanija zginął w Iranie.
Atak Hamasu w październiku 2023 roku na południowy Izrael spowodował śmierć 1219 osób, głównie cywilów, według danych AFP opierających się na statystykach izraelskich. W trakcie ataku Hamas wziął 251 zakładników, z czego około 40 przetrzymywanych jest do dziś w Strefie Gazy; około 20 z nich uważa się za żywych.
Izraelska ofensywa odwetowa doprowadziła do śmierci co najmniej 63 371 Palestyńczyków, głównie cywilów, według danych ministerstwa zdrowia Hamasu, które Organizacja Narodów Zjednoczonych uznaje za wiarygodne.
