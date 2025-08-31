Rzeczpospolita
Hamas potwierdza śmierć swojego przywódcy w Strefie Gazy. Trzy miesiące po zabiciu go przez Izrael

W niedzielę palestyński ruch Hamas oficjalnie potwierdził śmierć Mohammeda Sinwara, przypuszczalnego przywódcy ugrupowania w Strefie Gazy, ponad trzy miesiące po tym, jak Izrael ogłosił, że zabił go podczas nalotu powietrznego.

Publikacja: 31.08.2025 11:36

Mohammad Sinwar

Mohammad Sinwar

Foto: Reuters, ISRAELI ARMY

Agnieszka Kazimierczuk

Choć Hamas nie wydał osobnego oświadczenia na ten temat, opublikował zdjęcia i nagranie wideo prezentujące Sinwara wśród innych zabitych liderów grupy, określając ich jako "męczenników Rady Wojskowej".

Kim był Mohammed Sinwar?

Mohammed Sinwar był młodszym bratem Jahji Sinwara, dawnego lidera Hamasu i współorganizatora ataku z 7 października 2023 roku na Izrael, który zapoczątkował trwającą do dziś wojnę w Strefie Gazy. Po śmierci Jahji w październiku 2024 roku Mohammed stał się faktycznym przywódcą bojowego skrzydła Hamasu – Brygad Al-Kassam, a także przewodził wojskowej radzie tego ugrupowania, zastępując poległego dowódcę Mohammeda Deifa.

Izrael potwierdził, że zidentyfikował ciało Mohammeda Sinwara w czerwcu 2025 roku w tunelu pod Europejskim Szpitalem w Chan Junis, centralnej części Strefy Gazy. Według izraelskiego wojska został on "wyeliminowany" podczas nalotu powietrznego 13 maja 2025 roku. Operacja była wstępnie odwlekana z obawy o obecność zakładników w pobliżu, jednak wykonano ją po uzyskaniu informacji wywiadowczych wskazujących, że cywile nie znajdowali się w pobliżu miejsca ataku.

Czytaj więcej

Przesiedleni Palestyńczycy uciekają w trakcie izraelskiej operacji wojskowej w mieście Gaza
Konflikty zbrojne
Izrael ogłosił Gazę strefą walk. Liczba zabitych w Strefie Gazy od początku wojny przekroczyła już 63 tysiące

Podczas tej samej akcji zginęli także inni ważni dowódcy Hamasu – Muhammad Shabana, dowódca Brygady Rafah, oraz Mahdi Quara, dowódca batalionu Chan Junis  Południe.

Hamas publikuje nagranie poświęcone pamięci Sinwara

Opublikowane przez Hamas nagranie trwa ponad trzy minuty i przedstawia wcześniejszych przywódców ugrupowania – architektów ataku z 7 października – którzy wszyscy zginęli w izraelskich działaniach wojskowych w ciągu ostatnich 22 miesięcy. Materiał rozpoczyna się klipem byłego szefa militarnego skrzydła Hamasu, Mohammeda Deifa, mówi on o walce z "tyranami" Izraela, przy dźwiękach  utworu "Mistrz Męczenników", poświęconego imamowi Husajnowi, wnukowi Mahometa, który poniósł śmierć w bitwie pod Karbalą w 680 roku. 

Wideo prezentuje również rakietowe ostrzały Izraela, inwazję z 7 października, parady militarne i propagandowe treści Hamasu. Widzimy też fragment spotkania między dawnymi liderami Hamasu: Ismailem Haniją, Jahją Sinwarem, Marwanem Issą (zastępcą dowódcy militarnego skrzydła). Jahja Sinwar, Issa, i Deif zostali zabici w izraelskich akcjach, a Hanija zginął w Iranie.

Czytaj więcej

Palestyńczycy z workami żywności w środkowej części Strefy Gazy
Konflikty zbrojne
Netanjahu idzie po wszystko. Cel: Okupacja całej Strefy Gazy

Skutki ataku Hamasu z 7 października 2023 roku i odwetu Izraela

Atak Hamasu w październiku 2023 roku na południowy Izrael spowodował śmierć 1219 osób, głównie cywilów, według danych AFP opierających się na statystykach izraelskich. W trakcie ataku Hamas wziął 251 zakładników, z czego około 40  przetrzymywanych jest do dziś w Strefie Gazy; około 20 z nich uważa się za żywych.

Izraelska ofensywa odwetowa doprowadziła do śmierci co najmniej 63 371 Palestyńczyków, głównie cywilów, według danych ministerstwa zdrowia Hamasu, które Organizacja Narodów Zjednoczonych uznaje za wiarygodne.

Konflikty Zbrojne Konflikt Izraelsko-Palestyński Organizacje Hamas

