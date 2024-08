Jahja Sinwar to dla liderów Hamasu „ikona 7 października”. Głosowali na niego, by uhonorować go za atak na Izrael

Dlaczego liderzy Hamasu zdecydowali się na taki krok? Wybór Sinwara wydawał się szaleństwem, przeciw jego kandydaturze lobbowało „wielu oficjeli arabskich” „trochę zachodnich”, napisał wysłannik BBC Rushdi Abualouf, który przyglądał się spotkaniu Hamasu w Dausze. Jest korespondentem tego brytyjskiego nadawcy w Strefie Gazy.

Jahja Sinwar na zdjęciu z 2017 roku Foto: Wissam Nassar/Xinhua/ABACAPRESS.COM

Sinwarowi się to należało - Rushdi Abualouf usłyszał w katarskiej stolicy. To on jest „ikoną 7 października”, „głosowaliśmy na niego, by go uhonorować za przygotowanie ataku [na Izrael]”. Nie wszyscy chcieli głosować na Sinwara, niektórzy mieli wątpliwości, ale „w końcu jego kandydatura uzyskała większość”.

Czy Jahja Sinwar ma decydujący głos w sprawach negocjacji z Izraelem prowadzonych przez pośredników w Egipcie i Katarze

Co wybór przywódcy, który zapewne co chwilę zmienia kryjówki, oznacza dla negocjacji o przerwaniu ognia w Strefie Gazy prowadzonych za pośrednictwem Egiptu, Kataru i USA? Dochodzi do nich zazwyczaj w Kairze i Dausze. Z oczywistych względów Jahja Sinwar tam nie jeździł i nie będzie jeździł.

Do niedawna panowało przekonanie, podsycane przez wypowiedzi mieszkających za granicą członków Hamasu, że Sinwar był w kontakcie z negocjatorami, ale jako ukrywający się przywódca organizacji w samej Strefie Gazy nie miał decydującego głosu w sprawach rozmów.