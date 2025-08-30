Rzeczpospolita
Wydarzenia
Izrael ogłosił Gazę strefą walk. Liczba zabitych w Strefie Gazy od początku wojny przekroczyła już 63 tysiące

Izrael ogłosił Gazę strefą walk i odzyskał w piątek szczątki dwóch zakładników . Armia rozpoczęła planowaną ofensywę, która spotkała się z międzynarodowym potępieniem. Rzecznik zbrojnego skrzydła Hamasu twierdzi, że bojownicy gotowi są do uwolnienia żywych zakładników i ciał zmarłych, ale w regionach gdzie są przetrzymywani spodziewane są walki.

Aktualizacja: 30.08.2025 13:27 Publikacja: 30.08.2025 13:00

Przesiedleni Palestyńczycy uciekają w trakcie izraelskiej operacji wojskowej w mieście Gaza

Przesiedleni Palestyńczycy uciekają w trakcie izraelskiej operacji wojskowej w mieście Gaza

Foto: Reuters/Dawoud Abu Alkas

Bartosz Lewicki

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie konsekwencje pociąga za sobą ogłoszenie Gazy strefą walk przez Izrael?
  • Dlaczego międzynarodowe organizacje potępiły ofensywę izraelską w Gazie?
  • Jakie działania podejmuje izraelska armia po odzyskaniu szczątków zakładników?
  • Jakie są dane dotyczące liczby ofiar w Strefie Gazy?
  • Jakie kroki podejmują mieszkańcy i organizacje pomocowe w odpowiedzi na narastający konflikt?

Gdy izraelskie wojsko ogłosiło wznowienie walk, ministerstwo zdrowia poinformowało, że liczba ofiar śmiertelnych w Strefie Gazy wzrosła do 63 025. W ciągu ostatniej doby szpitale zgłosiły 59 zgonów. Organizacje pomocowe i kościół udzielający schronienia mieszkańcom zadeklarowały, że pozostaną w Strefie Gazy, odmawiając porzucenia głodujących i przesiedleńców – podała agencja Associated Press. 

Czytaj więcej

Izraelski transporter opancerzony (APC) manewruje po izraelskiej stronie granicy z Gazą, Izrael, 20
Konflikty zbrojne
Armia Izraela rozpoczęła ofensywę. Rzecznik IDF: Nasze siły kontrolują już obrzeża Gazy

Kilka tygodni temu Izrael po raz pierwszy ogłosił plany rozszerzenia ofensywy w mieście, gdzie setki tysięcy ludzi schroniły się przed głodem. W ostatnich dniach wojsko nasiliło ataki na obrzeża miasta.

W piątkowy poranek po drugiej stronie granicy, w południowym Izraelu, można było zobaczyć i usłyszeć kłęby dymu i odgłosy eksplozji.

Izrael nazwał miasto Gaza twierdzą Hamasu. Z danych izraelskiej armii wynika, że sieć tuneli pod miastem nadal jest w użyciu, pomimo kilku wcześniejszych, zakrojonych na szeroką skalę nalotów na ten obszar w ciągu prawie 23 miesięcy wojny.

Premier Izraela Beniamin Netanjahu stwierdził z kolei, że Izrael musi osłabić możliwości Hamasu w mieście, aby uniknąć powtórki ataku z 7 października 2023 r., który wywołał wojnę.

Czytaj więcej

Palestyńczycy niosą pomoc humanitarną, którą otrzymali od wspieranej przez Stany Zjednoczone organiz
Polityka
Dokąd Beniamin Netanjahu chce wysiedlić Palestyńczyków z Gazy?

Choć agencje ONZ i organizacje pomocowe potępiły ofensywę, mieszkańcy miasta Gaza twierdzą, że nie miało to większego znaczenia. „Masakry nigdy się nie skończyły, nawet podczas przerw humanitarnych” – poinformował agencję AP jeden z mieszkańców miasta w wiadomości tekstowej wysłanej z miasta Gaza.

Niektórzy z tych, którzy uciekli na południe, w piątek rozstawiali namioty w centralnej części Strefy Gazy, na zachód od obozu dla uchodźców Nuseirat. 

Dane Ministerstwa Zdrowia Gazy: od początku wojny zginęło ponad 63 tysiące Palestyńczyków 

Z danych upublicznionych w piątek, 29 sierpnia przez Ministerstwo Zdrowia Gazy wynika, że ponad 63 000 Palestyńczyków zginęło od początku wojny, poinformowało w piątek Ministerstwo Zdrowia Gazy. Dane ministerstwa – 63 025 – nie rozróżniają bojowników Hamasu od cywilów. Poinformowano również, że w ciągu ostatnich 24 godzin pięć osób zmarło z powodu niedożywienia.

Ministerstwo jest częścią rządu kierowanego przez Hamas i zatrudnia pracowników medycznych. ONZ i niezależni eksperci uważają je za najbardziej wiarygodne źródło informacji o ofiarach wojennych. Izrael kwestionuje te dane, ale nie przedstawił własnych.

Niektórzy mieszkańcy odmawiają opuszczenia miasta po rozpoczęciu przez Izrael ofensywy na Gazę

W obliczu międzynarodowej krytyki Izrael wprowadził w zeszłym miesiącu tzw. „taktyczne przerwy” w Strefie Gazy i dwóch innych obszarach zamieszkanych przez ludność. Wstrzymano wówczas walki w godzinach od 10:00 do 20:00, aby umożliwić dotarcie większej ilości pomocy, choć organizacje pomocowe twierdzą, że dostawy nadal są utrudnione z powodu blokady, grabieży i izraelskich ograniczeń.

Czytaj więcej

Konflikty zbrojne
Strefa Gazy jest „piekłem na ziemi”. Lekarze mdleją z głodu

W piątek izraelskie wojsko zapowiedziało, że będzie nasilać ataki aż do momentu, w którym wszyscy zakładnicy zostaną uwolnieni, a Hamas rozbity. Rzecznik izraelskiej armii Avichay Adraee wezwał Palestyńczyków z miasta Gaza do ucieczki na południe, nazywając ewakuację „nieuniknioną”.

Setki mieszkańców wyruszyły w tę podróż w piątek, pakując swój dobytek na pickupy lub wozy ciągnięte przez osły. 

ONZ poinformowało w czwartek, że w ubiegłym tygodniu ewakuowano 23 000 osób, jednak wielu mieszkańców miasta Gaza uważa, że nie ma żadnego bezpiecznego miejsca, do którego mogliby się udać. – Nie możemy znaleźć żadnego miejsca ani na zachodzie, ani na południu. Warunki są trudne. Dokąd zmierzamy? Nie wiemy – mówił jeden z mieszkańców Gazy, przygotowujący się do wyjazdu.

W Gazie około 440 osób schroniło się w kościele Świętej Rodziny i planowało tam pozostać, wraz z duchownymi, którzy im pomagali, chociaż kościół miał niewiele możliwości obrony. – Kiedy czujemy zagrożenie, ludzie podchodzą bliżej murów lub czegoś podobnego, dzięki temu są bardziej chronieni – powiedział jeden z nich agencji Associated Press.

Swoich pracowników planowała też pozostawić na miejscu humanitarna agencja ONZ i organizacje pozarządowe, zajmujące się pomocą.

Wojsko izraelskie nie podało, czy powiadomiło mieszkańców lub organizacje pomocowe o planach wznowienia walk w ciągu dnia przed godziną 11:30 w piątek. Norweska Rada ds. Uchodźców, koordynująca koalicję organizacji pomocowych w Strefie Gazy, poinformowała, że nie otrzymała wcześniejszego powiadomienia. ONZ obawia się, że region może stracić połowę dostępnych łóżek szpitalnych.

– Nie jesteśmy w stanie zapewnić opieki zdrowotnej 2 milionom ludzi oblężonych na południu – powiedział Zaher al-Wahidi, rzecznik Ministerstwa Zdrowia Gazy.

FAO: W mieście Gaza zapanowała klęska głodu

Do kolejnych ataków doszło tydzień po tym, jak agencja Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) we współpracy z innymi międzynarodowymi organizacjami ogłosiła klęskę głodu w mieście Gaza.

Czytaj więcej

W Gazie i jej okolicach zapanował głód - ogłosili eksperci ONZ
Dyplomacja
Eksperci ONZ ogłosili: W Gazie i okolicach zapanował głód. Jest winą człowieka

Przedstawiciel izraelskiego wojska poinformował, że Izrael będzie nadal próbował ułatwić dostarczanie pomocy humanitarnej, ale nie podał szczegółów, w jaki sposób zamierza tego dokonać w obliczu trwających walk.

„Będzie to miało przerażające skutki dla ludzi, którzy są już wyczerpani, niedożywieni, pogrążeni w żałobie, przesiedleni i pozbawieni podstawowych środków do życia” – podała w oświadczeniu agencja humanitarna ONZ.

Izrael odzyskał szczątki dwóch zakładników

Władze Izraela poinformowały w piątek, że ich wojsko odzyskało szczątki dwóch zakładników – Ilana Weissa i innej osoby, której nazwiska nie ujawniono. – Nie spoczniemy i nie będziemy milczeć, dopóki nie odeślemy do domu wszystkich naszych zakładników – zarówno żywych, jak i martwych – oświadczył Beniamin Netanjahu.

Abu Obeida, rzecznik zbrojnego skrzydła Hamasu, powiedział, że bojownicy w Strefie Gazy są gotowi do przekazania zakładników. Dodał, że Hamas będzie starał się utrzymać zakładników przy życiu, ale spodziewane są walki w rejonach, w których są przetrzymywani.

Czytaj więcej

Gaza, 1 lipca
Konflikty zbrojne
Przed rozmowami o rozejmie Netanjahu stawia sprawę jasno. Nie ma miejsca w Gazie dla Hamasu

Prawie 50 z 251 zakładników nadal przebywa w Strefie Gazy, w tym 20, których Izrael uważa za żywych. W ataku z 7 października bojownicy Hamasu zabili około 1200 osób, głównie cywilów. Większość zakładników została uwolniona w ramach zawieszenia broni lub innych porozumień.

Forum Zakładników i Zaginionych Rodzin w Izraelu, które zorganizowało masowe protesty domagające się zawieszenia broni w celu uwolnienia zakładników, stwierdziło, że izraelscy przywódcy powinni priorytetowo potraktować zawarcie umowy umożliwiającej uwolnienie zarówno żywych, jak i zmarłych.

„Wzywamy rząd Izraela do podjęcia negocjacji i pozostania przy stole negocjacyjnym, dopóki ostatni zakładnik nie wróci do domu. Czas ucieka” – czytamy w oświadczeniu.

Izraelska operacja militarna w Strefie Gazy

Izraelska operacja militarna w Strefie Gazy

Foto: Infografika PAP

e-Wydanie