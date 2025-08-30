Izrael ogłosił Gazę strefą walk. Liczba zabitych w Strefie Gazy od początku wojny przekroczyła już 63 tysiące

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie konsekwencje pociąga za sobą ogłoszenie Gazy strefą walk przez Izrael?

Dlaczego międzynarodowe organizacje potępiły ofensywę izraelską w Gazie?

Jakie działania podejmuje izraelska armia po odzyskaniu szczątków zakładników?

Jakie są dane dotyczące liczby ofiar w Strefie Gazy?

Jakie kroki podejmują mieszkańcy i organizacje pomocowe w odpowiedzi na narastający konflikt?

Gdy izraelskie wojsko ogłosiło wznowienie walk, ministerstwo zdrowia poinformowało, że liczba ofiar śmiertelnych w Strefie Gazy wzrosła do 63 025. W ciągu ostatniej doby szpitale zgłosiły 59 zgonów. Organizacje pomocowe i kościół udzielający schronienia mieszkańcom zadeklarowały, że pozostaną w Strefie Gazy, odmawiając porzucenia głodujących i przesiedleńców – podała agencja Associated Press.

Kilka tygodni temu Izrael po raz pierwszy ogłosił plany rozszerzenia ofensywy w mieście, gdzie setki tysięcy ludzi schroniły się przed głodem. W ostatnich dniach wojsko nasiliło ataki na obrzeża miasta.

W piątkowy poranek po drugiej stronie granicy, w południowym Izraelu, można było zobaczyć i usłyszeć kłęby dymu i odgłosy eksplozji.