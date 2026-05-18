Co powinien wziąć pod uwagę Karol Nawrocki w sprawie kryptowalut?

Prezydent Karol Nawrocki
To będą kluczowe dni dla polskiego rynku kryptoaktywów. Przypomnijmy, przed kilkoma dniami Sejm przyjął kolejną wersję projektu rządowego. Senat zajmie się tym aktem prawnym na swoim najbliższym posiedzeniu w środę i czwartek. Zapewne będzie nad nim głosował drugiego dnia sesji. Przesłuchy, które dochodzą do nas z Senatu, potwierdzają, że nie należy się spodziewać żadnych zmian w przepisach, co oznacza, że w ustawie znalazła się tylko jedna z poprawek prezydenckich: obowiązek przygotowania raportu o rynku kryptowalut. Pozostałych 15 poprawek zostanie odrzuconych, co – wedle zapowiedzi prezydenckiego ministra Zbigniewa Boguckiego – może skutkować kolejnym wetem. Czy do tego dojdzie?
To kwestia fundamentalnie ważna nie tylko dla polskiego rynku kryptoaktywów, ich posiadaczy, ale również dla polskiej polityki. Eksperci szacują, że ponad 2 mln Polaków jest aktywnych na rynku kryptowalut. Jak pokazał przypadek Zondakrypto, nie są dostatecznie chronieni. Uniwersalne instrumenty ochrony inwestorów i nadzoru wprowadza unijne rozporządzenie MiCA. Będą obowiązywały w całej wspólnocie z wyjątkiem Polski, gdzie wciąż nie wdrożono przepisów wykonawczych.
Poprzednie dwie zostały zawetowane przez Prezydenta Karola Nawrockiego. W przyjętej w piątek ustawie rządząca większość uwzględniła tylko jedną pop...
Kolejne weto prezydenta do polskiej ustawy, która taką inkorporację przewiduje, oznaczałoby, że nasz kraj na pewno nie zdąży z regulacją, która byłaby zgodna z terminem wejścia w życie przepisów europejskich. A nawet gdyby – twierdzą eksperci – prezydent tym razem podpisał ustawę, polskie podmioty w rynku kryptowalut nie zdobędą na czas licencji, bo procedury koncesyjne w KNF trwają dużo dłużej. Za to kolejne weto – de facto – na długo sparaliżuje rynek; jedynym wyjściem dla polskich firm będzie ubieganie się o licencję w krajach, gdzie już jest to możliwe, np. na Litwie czy w Estonii. Jednocześnie firmy kryptowalutowe z UE na mocy przepisów europejskich będą mogły świadczyć usługi dla Polaków. Paradoks? Nie po raz pierwszy, bo to nie pierwsze – motywowane politycznie – opóźnienie implementacji przepisów unijnych do polskiego porządku prawnego.
Kwestia spójności prawa dla prezydenta jest z pewnością kwestią drugorzędną – trudno tu o jakieś wątpliwości. Bardziej powinny się liczyć realia gospodarki. Rozsądna regulacja tego rynku to podatki i rozwój. Ważny choćby z tej perspektywy, że inwestorzy w Polsce najchętniej korzystają z globalnych giełd o wysokiej płynności, takich jak Binance (Kajmany), platform brokerskich typu eToro (Izrael), a także z lokalnych kantorów stacjonarnych i internetowych. W interesie polskiej gospodarki i fiskusa tę tendencję należałoby odwrócić. Niestety brak polskich regulacji będzie ją tylko wzmacniał.
Co na ten temat myśli wyborca Nawrockiego, by spojrzeć na to z najważniejszej dla prezydenta perspektywy? Z pewnością nie podziela antygospodarczego i archaicznego stanowiska władz PiS, które chciałoby zakazać takiego biznesu w Polsce i karać za jego prowadzenie. Wyborcy Nawrockiego – o ile w istocie prezydent wsłuchuje się w głos młodego elektoratu – są zawieszeni między pełną wolnością inwestowania i bezpieczeństwem, czyli skutecznym mechanizmem nadzoru. A ten ostatni jest bardziej wiarygodny w kraju inwestora niż za granicą. To naturalna reguła. Dlatego na dłuższą metę Nawrocki nie może wetować kolejnych prób regulacji; mechanizm konfrontacji będzie szkodził budowaniu zaufania wśród najmłodszych wyborców. Warto, by prezydent zrozumiał to możliwie wcześnie. Najlepiej – gdyby przyjął to do wiadomości, zanim zawetuje ustawę po raz trzeci.
