Nowe unijne regulacje zaostrzają limity dotyczące zawartości substancji potencjalnie szkodliwych dla zdrowia w kosmetykach. Od 1 maja 2026 r. produkty niespełniające wymagań określonych w rozporządzeniu nie będą mogły być wprowadzane do obrotu ani udostępniane na rynku.

Unia Europejska zaostrza przepisy. Zmiany obejmą trzy składniki stosowane w kosmetykach

Nowe przepisy wprowadzają ścisłe limity dla niektórych substancji chemicznych stosowanych w kosmetykach. Wynika to z faktu, że składniki te lub niektóre ich postacie zostały sklasyfikowane jako potencjalnie rakotwórcze, mutagenne lub szkodliwe dla rozrodczości. Jak informuje Główny Inspektorat Sanitarny, zmiany dotyczą następujących składników kosmetycznych:

salicylanu heksylu (INCI Hexyl Salicylate)

srebra (INCI Silver)

o-fenylofenolu i jego soli sodowej (INCI o-Phenylphenol i Sodium o-Phenylphenate)

Nowe regulacje wprowadza rozporządzenie Komisji (UE) 2026/78 z 12 stycznia 2026 r., które zmienia obecnie obowiązujące unijne prawo w zakresie stosowania w produktach kosmetycznych niektórych substancji sklasyfikowanych jako potencjalnie szkodliwe dla zdrowia.

Te produkty znikną z półek. Producenci mają czas do maja 2026 r.

Salicylan heksylu, srebro i o-fenylofenol można znaleźć w składzie niektórych produktów kosmetycznych, takich jak:

perfumy, wody kolońskie i dezodoranty

kosmetyki do pielęgnacji twarzy, ciała i włosów

kosmetyki do kąpieli

cieniach do powiek

produkty do higieny jamy ustnej

Zaostrzenie przepisów nie oznacza, że stosowanie wszystkich objętych nimi substancji zostanie całkowicie zakazane. Będą one jednak podlegać bardziej rygorystycznym ograniczeniom. Producenci mają czas do 1 maja 2026 r., by dostosować skład kosmetyków do nowych wymogów. Inaczej nie będą mogły być wprowadzone do obrotu lub będą musiały zostać wycofane ze sprzedaży.

Przyczyny zmian. Badania określają stopień szkodliwości

Przepisy zmieniono w oparciu o opinie Komitetu Naukowego ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS), dotyczące bezpieczeństwa stosowania określonych substancji chemicznych w kosmetykach. Na podstawie ryzyka dla zdrowia określono maksymalne dopuszczalne stężenia substancji w zależności od rodzaju, sposobu użycia kosmetyków (spłukiwanych lub pozostających na skórze) i określonych grup konsumentów (dorosłych lub dzieci).

Salicylan heksylu często stosowany jako składnik zapachowy, zostanie dodany do listy ograniczonych substancji w kosmetykach i będzie mógł być stosowany tylko w określonych produktach i stężeniach. Maksymalny limit będzie wynosił 2 proc. w perfumach, 0,5 proc. w produktach spłukiwanych i 0,3 proc. w niespłukiwanych, np. dezodorantach.

Srebro jest wykorzystywane w kosmetykach głównie jako barwnik i składnik antybakteryjny. Zakazane będzie stosowanie w kosmetykach form nano-koloidalnych srebra o rozmiarach cząsteczek od 1 nm do 100 nm oraz od 1 mm (np. w lakierach do paznokci). Formy cząsteczek od 100 nm do 1 mm będą poddane ograniczeniom. Dopuszczalne stężenie srebra w produktach do ust i powiek ma wynosić 0,2 proc., a w pastach do zębów 0,05 proc.

Stosowany w kosmetykach konserwant o-fenylofenol jest dopuszczony w kosmetykach w limicie 0,2 proc. w produktach zmywalnych i 0,15 proc. w kosmetykach niespłukiwanych. Łączna ilość o-fenylofenolu i jego soli nie będzie mogła przekraczać tych limitów. Ze względu na ryzyko dla dróg oddechowych substancja będzie zakazana w produktach do higieny jamy ustnej oraz w kosmetykach w aerozolu.