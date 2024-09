Kiedy trzeba zapłacić za uszkodzony towar?

Drugi, mniej przyjemny scenariusz dla klienta zakłada, że musi on ponieść odpowiedzialność finansową za rozbity słoik. Dzieje się tak w przypadku, gdy towar uległ uszkodzeniu z jego winy. Przykładowo, klient mógł zbyt energicznie wrzucić słoik do koszyka, zwyczajnie wypadł mu z ręki lub sięgał po towar i nie zachował ostrożności. W tej sytuacji obowiązuje art. 415 Kodeksu cywilnego - „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. Oznacza to, że sprzedawca ma prawo żądać zapłaty.

Sposób, w jaki potoczy się sprawa, zależy w dużej mierze od tego, gdzie robimy zakupy. W dużych sieciach handlowych sprzedawcy zwykle przymykają oko na takie wypadki, bowiem jeden stłuczony słoik nie ma większego wpływu na budżet całego sklepu. Nieco inaczej jest w niewielkich osiedlowych sklepach, dla których każda strata ma znaczenie. Utarło się, że w takich miejscach za uszkodzony towar płaci klient. Sprzedawca może doliczyć określony procent ceny zakupu do rachunku lub poprosić o zapłacenie całej kwoty.

Co jeśli towar został zniszczony celowo? W takim przypadku sprawca może odpowiadać na podstawie Kodeksu karnego lub Kodeksu wykroczeń - zależy to od wartości towaru. Wniosek o ściganie musi zostać złożony przez pokrzywdzonego, czyli sprzedawcę. Jeśli wyrządzona szkoda nie przekracza 800 zł, o sprawie rozstrzyga Kodeks wykroczeń. Zgodnie z art. 124, sprawca może zostać ukarany karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Sąd może też orzec obowiązek zapłaty równowartości szkody lub przywrócenia do stanu poprzedniego. Jeśli wartość zniszczonego towaru przekracza 800 zł, sprawca odpowiada na podstawie art. 288 Kodeksu karnego. W tym przypadku grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. W sprawach mniejszej wagi sprawca może zostać ukarany grzywną lub karą ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku.