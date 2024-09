Nowe prawo dla konsumentów już działa. "W grupie siła"

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował w najnowszym komunikacie, że od tygodnia obowiązuje dodatkowa ścieżka dochodzenia roszczeń przez konsumentów – nazywana „powództwami przedstawicielskimi” lub „nowymi postępowaniami grupowymi”.

Jak podkreślono, nowe narzędzie to przede wszystkim realizacja hasła „w grupie siła”. Do złożenia pozwu dotyczącego roszczenia potrzeba bowiem co najmniej 10 konsumentów, którzy zgodzą się na bycie reprezentowanym w konkretnym powództwie. Obowiązuje przy tym forma „opt-in” – jeśli jesteś poszkodowanym i chcesz przystąpić do postępowania, musisz wyrazić taką wolę. Nowością jest to, że pozywającym i organizującym grupę jest podmiot upoważniony, czyli np. uznana organizacja pozarządowa, która w imieniu konsumentów przygotowuje pozew i wszystkie formalności.

Jak wyjaśnia Urząd, podmiotami upoważnionymi, które mogą wytaczać powództwa są wszystkie te, które Prezes UOKiK wpisze do prowadzonego przez siebie rejestru lub Komisja Europejska – do wykazu organizacji mogących działać w grupowych postępowaniach transgranicznych. Z urzędu takim podmiotem jest Rzecznik Finansowy.

Lista spraw, które mogą trafić do sądu w ramach nowych postępowań grupowych, jest długa

Co jeszcze trzeba wiedzieć na temat nowych postępowań grupowych? Po pierwsze, takie powództwa będą wytaczane przeciwko przedsiębiorcom, którzy stosują praktyki naruszające ogólne interesy konsumentów. Jak zauważa UOKiK, lista spraw, które mogą trafić tą drogą do sądu, jest długa. Obejmuje różne branże, w których przedsiębiorcy prowadzą sprzedaż lub świadczą usługi konsumentom. Są to na przykład przewoźnicy, przedsiębiorcy świadczący usługi na odległość, producenci żywności, kosmetyków, instytucje finansowe i banki, telekomy, ubezpieczyciele czy biura podróży.

Co ważne, grupa nie musi ujednolicać wysokości roszczeń. Mogą w niej znaleźć się poszkodowani przez naruszenie tego samego prawa, nie tylko w tym samym zdarzeniu. - W praktyce oznacza to, że przykładowo turyści reklamujący nieudane wakacje mogą w jednym pozwie żądać różnych rekompensat w związku z niewłaściwym wykonaniem różnych umów przez to samo biuro podróży – wyjaśnia UOKiK.