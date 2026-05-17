Battle management system, w skrócie BMS, to wojskowe oprogramowanie do zarządzania polem walki. Systemowi opracowanemu w Dowództwie Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni w Legionowie nadano nazwę BMS Legion. Właśnie przedstawiono jego możliwości.

System BMS Legion. Nowe narzędzie AI w Wojsku Polskim

Jak mówią twórcy BMS Legion, jego działanie można porównać do nawigacji w samochodzie. System informuje, gdzie znajdują się żołnierze, co widać wokół i gdzie są przeciwnicy. Portal WNP zapoznał się ze szczegółami jego działania. Moduł na razie jest w fazie wstępnej – operuje na danych dotyczących położenia oraz średnicy pni drzew. W przyszłości ma przetwarzać znacznie więcej informacji.

Już teraz algorytm może podpowiedzieć trasę przejazdu lub natarcia po bezdrożach przez dowolny las w naszym kraju. Uwzględnia przy tym możliwości terenowe różnego rodzaju pojazdów – czołgów, kołowych transporterów opancerzonych czy terenowych ciężarówek.

Jak podaje portal WNP, algorytm może m.in. zaplanować nalot uzbrojonych dronów, wykorzystując rzeźbę terenu i możliwości ukrycia się za drzewami, a także w bardzo krótkim czasie "rozegrać" potencjalne warianty walki i wybrać najkorzystniejszy.

Przy rozpoznawaniu obrazów i zamianie mowy na tekst w warunkach bojowych oprogramowanie współpracuje z modułem sztucznej inteligencji AIRON TACTIC (AIRON to skrót od AI w resorcie obrony narodowej). Narzędzie powstaje przy współpracy Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni z naukowcami z Instytutu Badawczego IDEAS.

