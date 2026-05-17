Czy honorowego obywatela miasta można zwolnić z opłat za DPS?
Kością niezgody w sprawie była uchwała rady miejskiej dotycząca warunków całkowitego zwolnienia z opłat za pobyt w domu pomocy społecznej (DPS) o zasięgu gminnym. Jego zakres nie spodobał się wojewodzie. Zauważył, że zgodnie z uchwałą całkowitą ulgę od opłat przyznano samym honorowym obywatelom miasta, a także ich małżonkom, zstępnym i wstępnym, gdy to uhonorowani zobowiązani byli do opłacania pobytu.
Wojewoda uważał, że uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem art. 66 w zw. z art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. A to dlatego, że przyznano w niej korzystniejsze warunki całkowitego zwolnienia z opłat za pobyt w DPS o zasięgu gminnym w sposób wykraczający poza cele instytucji pomocy społecznej.
Czytaj więcej
Rząd chce poszerzyć katalog płatników zobowiązanych do pokrywania wydatków za pobyt seniorów w domu pomocy społecznej o osoby, które zostały obdaro...
Ta argumentacja przekonała Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) we Wrocławiu. Nie kwestionował, co prawda, że rada gminy może określić, w drodze uchwały, dla określonych przez ustawodawcę osób korzystniejsze warunki ustalania opłat za pobyt w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym. W tym częściowe lub całkowite zwolnienie z tych opłat czy zwrot należności za okres nieobecności osoby w domu. Jak wyjaśnił Sąd, ustawodawca stworzył w ten sposób organowi możliwość modyfikowania przepisów ustawy o pomocy społecznej dotyczących odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej.
Nie oznacza to jednak, że zakres tej modyfikacji jest dowolny. WSA podkreślił, że rada gminy nie może w ramach upoważnienia wynikającego ze spornego przepisu wskazać jako uprawnionych do korzystania ze zwolnienia – innych – niż ci, którzy zostali przez ustawodawcę dookreśleni w art. 61 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2a ustawy o pomocy społecznej. Radni nie mają bowiem kompetencji do rozszerzania katalogu wskazanego przez ustawodawcę, bez wyraźnego w tym zakresie upoważnienia.
Tymczasem takie właśnie rozwiązanie przyjęto w spornej uchwale. Zdaniem WSA upoważnienie z art. 66 ustawy o pomocy społecznej nie uzasadnia przyznania określonej grupie społecznej – np. honorowym obywatelom miasta – zwolnienia z opłat za pobyt w domu pomocy społecznej. A to dlatego, że wszelkie przywileje przyznawane określonym grupom, których nie posiada ogół społeczeństwa, muszą być przyznawane na podstawie wyraźnych upoważnień ustawowych.
Czytaj więcej
Wojewoda będzie miał obowiązek sprawdzać jakość usług świadczonych przez prywatne DPS-y, a także przestrzeganie praw osób korzystających z usług ty...
Sygnatura akt: IV SA/Wr 595/25
Więcej: Raport orzeczniczy marzec 2026
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas