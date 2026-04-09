Domy pomocy społecznej (DPS) pełnią kluczową rolę w systemie wsparcia, zapewniając opiekę osobom starszym, przewlekle chorym, z niepełnosprawnościami czy w kryzysach wymagających całodobowego wsparcia. Co jakiś czas media informują jednak na temat ich funkcjonowania oraz jakości opieki świadczonej mieszkańcom takich domów. Z reguły są to sensacyjne materiały o występujących w tych placówkach nieprawidłowościach. Tymczasem w obliczu starzejącego się społeczeństwa rośnie znaczenie tego typu miejsc, a wraz z nim potrzeba zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa, godności i poszanowania praw osób w nich przebywających. W efekcie coraz głośniej mówi się o konieczności wprowadzenia większej kontroli nad działalnością DPS-ów. Jak wynika z projektu nowelizacji ustawy pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw, który jest obecnie konsultowany, resort rodziny zamierza zająć się tematem.

Przygotowane przepisy mają zwiększyć bezpieczeństwo osób mieszkających w domach pomocy społecznych – m.in. przez poszerzenie zakresu kontroli przeprowadzanej przez wojewodów o obszar przestrzegania praw człowieka i jakości świadczonych usług.

Jak są dziś sprawdzane domy pomocy społecznej?

Projektodawcy argumentują, że obecne regulacje przewidują nadzór wojewodów nad funkcjonowaniem DPS-ów, jednak zakres kontroli skupia się głównie na spełnianiu wymogów formalno-prawnych i organizacyjnych. Brakuje natomiast jednoznacznego umocowania ustawowego do badania jakości świadczonych usług oraz przestrzegania praw człowieka w placówkach. W praktyce oznacza to, że nawet w sytuacjach, w których formalne standardy są spełnione, może dochodzić do naruszeń praw mieszkańców, ograniczania ich podmiotowości czy braku należytej troski o jakość życia. Zdaniem projektodawców tego rodzaju sytuacje są szczególnie niebezpieczne, ponieważ dotyczą osób w wysokim stopniu zależnych od instytucji i narażonych na ryzyko naruszenia godności, prywatności czy prawa do samostanowienia. Brak wyraźnych podstaw prawnych do kontroli jakości i praw człowieka utrudnia organom nadzoru reagowanie na sygnały dotyczące nadużyć czy zaniedbań.

Tym samym system kontroli w obecnym kształcie nie zapewnia, zdaniem resortu rodziny, pełnej ochrony mieszkańców DPS.

Jak mają wyglądać kontrole w domach opieki społecznej?

Proponowane zmiany przewidują poszerzenie zakresu kontroli sprawowanej przez wojewodów o ocenę przestrzegania praw człowieka oraz jakości świadczonych usług w tych placówkach.

– Zmiany te dotyczą przede wszystkim doprecyzowania art. 22 ustawy o pomocy społecznej – wyjaśnia Michał Modro, ekspert BCC ds. opieki społecznej, polityki senioralnej i rynku pracy.

Jak wskazuje, po pierwsze odnoszą się one do kontroli podmiotów niepublicznych działających na zlecenie samorządów.

– Wojewoda będzie miał obowiązek kontrolować jakość usług świadczonych przez prywatne DPS-y, które podpisały umowę z daną gminą. Obejmie ona sprawdzenie, czy przestrzegane są prawa osób korzystających z usług tych placówek. Wojewoda zweryfikuje również, czy zatrudnieni tam pracownicy posiadają wymagane prawem kwalifikacje – mówi.

Ekspert podkreśla także, że nowe przepisy aktualizują zasady kontroli wobec domów pomocy społecznej prowadzonych przez podmioty niepubliczne, które działają niezależnie (tj. nie na zlecenie samorządu).

Projekt rozszerza także uprawnienia wojewody o nadzór nad jakością usług w mieszkaniach treningowych i wspomaganych.

– Dotyczy to lokali prowadzonych przez określone organizacje pozarządowe oraz podmioty ekonomii społecznej – mówi.

– Pomimo że projektowane przepisy odnoszą się głównie do placówek niepublicznych, z dotychczasowego brzmienia ustawy wynikają obowiązki kontroli i nadzoru także wobec podmiotów publicznych. Ustawodawca dąży zatem do ujednolicenia regulacji w tym obszarze w odniesieniu do DPS-ów publicznych i niepublicznych – podkreśla Michał Modro.

Etap legislacyjny: konsultacje