Dotychczasowy system pomocy społecznej w Polsce przechodzi głęboką transformację. Jak informuje serwis Infor.pl, miejsce Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej (MOPS) oraz ich gminnych odpowiedników (GOPS) coraz częściej zajmują Centra Usług Społecznych (CUS). Obecnie funkcjonuje ich ponad 130, jednak plany rządu zakładają, że do 2030 roku liczba ta wzrośnie do 600 placówek.

Nowe zasady wypłaty świadczeń

W myśl systemowej zmiany to właśnie CUS przejmują obowiązek wypłaty popularnych świadczeń. Jak podaje portal Infor.pl, placówki te będą odpowiedzialne m.in. za przekazywanie zasiłku pielęgnacyjnego. Reforma obejmuje także świadczenia pielęgnacyjne dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami do 18. roku życia.

Warto podkreślić, że za finansowanie świadczeń nadal odpowiada gmina, a CUS pełni rolę jednostki realizującej te zadania. Zmiana ma charakter strukturalny, której celem jest przejście od modelu opartego wyłącznie na przelewach pieniężnych do modelu usługowego.

Dlaczego Unia Europejska finansuje zmiany?

Reforma jest wspierana znacznymi środkami z funduszy unijnych. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło m.in. 130 mln zł na pilotażowe tworzenie centrów. Unia Europejska promuje tzw. deinstytucjonalizację. Oznacza to, że zamiast prostej wypłaty zasiłków, system ma oferować konkretne usługi:

• pomoc asystentów osób z niepełnosprawnością,

• dostarczanie gorących posiłków,

• transport typu „door-to-door”,

• specjalistyczną opiekę w miejscu zamieszkania.

Wyzwania kadry pracowniczej

Proces transformacji budzi jednak pewne obawy. Jak zauważono w publikacji serwisu Infor.pl, pojawiają się sygnały o niezadowoleniu części pracowników socjalnych. Skargi dotyczą głównie warunków pracy towarzyszących przejściu z MOPS do nowych struktur CUS.

Jak wskazują oficjalne serwisy rządowe, podstawową zaletą nowych placówek ma być ich powszechność. O ile MOPS kojarzony był głównie ze wsparciem dla osób w kryzysie ubóstwa, o tyle CUS mają być dostępne dla wszystkich mieszkańców, niezależnie od ich statusu materialnego. Gminy zyskują możliwość elastycznego dopasowania katalogu usług do realnych potrzeb mieszkańców, co ma podnieść jakość życia seniorów i rodzin.