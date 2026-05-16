Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2 grudnia 2025 r. pojawiają się pierwsze wznowienia postępowań dotyczących zasiedzenia służebności przesyłu. Sądy zaczynają dokładniej badać, czy przedsiębiorstwa przesyłowe mogły bez wynagrodzenia korzystać z prywatnych gruntów. Dla właścicieli nieruchomości oznacza to realną szansę na ponowne dochodzenie roszczeń – informuje Prawo.pl.

Są już pierwsze korzystne orzeczenia dla właścicieli

Spór dotyczy sytuacji, w których przez prywatne działki przebiegają linie energetyczne, gazociągi lub inna infrastruktura przesyłowa. Przez lata firmy przesyłowe często powoływały się na zasiedzenie, twierdząc, że nabyły prawo do korzystania z gruntu bez konieczności płacenia właścicielowi. Trybunał Konstytucyjny uznał jednak, że taka praktyka może naruszać Konstytucję, jeśli wcześniej nie doszło do formalnego wywłaszczenia.

Choć od wyroku minęło dopiero kilka miesięcy i nie ma jeszcze jednolitej linii orzeczniczej, pierwsze decyzje sądów pokazują zmianę podejścia. Jako przykład Prawo.pl powołuje się na postanowienie Sądu Okręgowego w Rzeszowie z 17 marca 2026 r. Sąd oddalił zarzut zasiedzenia, utrzymał ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu i przyznał właścicielce ponad 180 tys. zł jednorazowego wynagrodzenia. W uzasadnieniu powołano się wprost na wyrok TK.

Inne sądy działają ostrożniej. Przykładem jest sprawa rozpoznana przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga, gdzie zakwestionowano możliwość nieodpłatnego nabycia uprawnień służebnych w drodze zasiedzenia przed 2008 r. Sąd wskazał, że pozbawienie właściciela części praw bez zapłaty może naruszać istotę prawa własności.

Zainteresowanie roszczeniami wobec firm przesyłowych jest coraz większe

Właściciele nieruchomości coraz częściej pytają o możliwość uregulowania stanu prawnego działek obciążonych infrastrukturą. Najwięcej spraw dotyczy sektora elektroenergetycznego, szczególnie linii wysokiego i średniego napięcia. Takie instalacje ograniczają zabudowę, obniżają wartość gruntu i wpływają na sposób korzystania z działki. Przedsiębiorstwa przesyłowe nadal najczęściej kwestionują roszczenia, powołując się na zasiedzenie.

O rekompensatę mogą ubiegać się właściciele działek, przez które przed 2008 r. poprowadzono infrastrukturę przesyłową, na przykład gazociągi albo linie energetyczne, jeśli nie dostali za to zapłaty.