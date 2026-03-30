System kaucyjny działa w Polsce od października 2025. Padła rekordowa kwota zwrotu
W jednym z dyskontów we Wrocławiu padł niecodzienny rekord. Informacje o najwyższej jak dotąd liczbie zwróconych butelek z kaucją przekazała sieć „Biedronka”.
Mieszkaniec Wrocławia zebrał naprawdę spory zapas zwrotnych opakowań. Oddał do sklepu dokładnie 807 butelek. Uzyskany w ten sposób voucher wykorzystał w sklepie we Wrocławiu przy ul. Rogowskiej.
Ponad połowa Polaków źle ocenia funkcjonowanie mechanizmu zwrotu opakowań, a prawie połowa w ogóle w nim nie uczestniczy – wynika z badania IBRiS d...
„W marcu w sieci Biedronka odnotowaliśmy nowy rekord wartości zwróconej kaucji w ramach zbiórki opakowań. Najwyższy voucher uzyskany w zbiórce manualnej wyniósł 403,50 zł” – przekazał „Faktowi” Jan Kołodyński, menedżer ds. komunikacji korporacyjnej w sieci Biedronka.
Poprzedni rekordzista oddał w automacie do zwrotu opakowań 755 butelek w jednym ze sklepów sieci w Rudzie Śląskiej. Odzyskał w ten sposób w systemie kaucyjnym 377 zł 50 gr.
System kaucyjny w Polsce ruszył 1 października 2025 r. Z początkiem 2026 r. zakończył się okres przejściowy i nowe zasady zaczęły obowiązywać w pełnym zakresie. Wszystkie objęte systemem napoje wprowadzane do obrotu muszą mieć oznaczenie kaucji. Wynosi ona 0,50 zł za butelki plastikowe i puszki oraz 1 zł za butelki szklane.
