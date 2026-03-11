Z tego artykułu dowiesz się: Jak Polacy oceniają obecne działanie systemu kaucyjnego.

W jaki sposób opinie publiczne kontrastują ze stanowiskiem Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Jakie konkretne problemy i frustracje zgłaszają użytkownicy systemu kaucyjnego.

Jak zmieniło się nastawienie konsumentów do kaucji od początku wdrożenia systemu.

Jakie są oficjalne wyjaśnienia dla obecnych trudności oraz planowane działania usprawniające.

Jaki jest poziom uczestnictwa w systemie zwrotu opakowań w stosunku do założeń.

„Opublikowane zostały zdjęcia pokazujące stan puszek po przejściu przez mechanizm butelkomatu. (...) Żeby dostać kaucję za puszkę, musimy zadbać najpierw, by zachować ją w idealnym stanie, po czym wrzucić do automatu, który natychmiast ją zgniecie” – napisał w poniedziałek w serwisie X użytkownik o pseudonimie Ekonomat, w szybkim tempie zyskując ponad tysiąc polubień. „Bo celem systemu kaucyjnego nie jest recykling, tylko testowanie, do jakiego stopnia można poniżyć Polaka robaka” – napisał jeden z komentujących, zdobywając ponad pół tysiąca „lajków”.

To jeden z wielu wpisów, pokazujących rzekome absurdy systemu kaucyjnego, robiących furorę w mediach społecznościowych. Zaś ich popularność wpisuje się w negatywne nastroje społeczne po pięciu miesiącach funkcjonowania systemu kaucyjnego. Taki wniosek płynie z sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej”.

Pracownia spytała 1073 ankietowanych, „jak oceniają funkcjonowanie systemu kaucyjnego na plastikowe opakowania”, a odpowiedzi pokazują znaczną przewagę ocen nieprzychylnych. W sumie negatywnie funkcjonowanie systemu oceniło 50,5 proc. ankietowanych, w tym 30,3 proc. – „źle”, a 20,2 proc. – „bardzo źle”. Pozytywnych ocen było w sumie 27,6 proc., w tym 22,8 proc. – „dobrze” i tylko 4,8 proc. – „bardzo dobrze”. 2,2 proc. ankietowanych nie słyszało o systemie kaucyjnym, a 19,8 proc. nie miało zdania na ten temat. Zaś takie wyniki mogą zaskakiwać, biorąc pod uwagę to, jak system kaucyjny był oceniany na samym początku.