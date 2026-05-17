Niektóre auta mają hak holowniczy na wyposażeniu, w innych – w razie potrzeby – kierowcy mogą go zamontować samodzielnie. Trzeba przy tym pamiętać o kilku ważnych zasadach. W przeciwnym razie policja może ukarać kierowcę mandatem.

Rejestracja haka holowniczego. Co grozi za brak wpisu?

Hak holowniczy można zamontować w aucie samodzielnie lub w profesjonalnym warsztacie. Hak musi być prawidłowo przymocowany, konieczne jest także podpięcie wiązki elektrycznej, która zapewni działanie świateł w holowanej przyczepie lub bagażniku rowerowym.

Po zainstalowaniu haka należy udać się na stację kontroli pojazdów, aby wykonać badanie techniczne. Jego koszt wynosi około 35 zł. Diagnosta stwierdzi, czy hak jest poprawnie zamontowany i czy posiada homologację, a także sprawdzi instalację elektryczną.

Z zaświadczeniem od diagnosty trzeba zgłosić się następnie do Wydziału Komunikacji w celu wpisania haka do dowodu rejestracyjnego. Mamy na to 30 dni od montażu.

Za brak rejestracji haka holowniczego grozi mandat w wysokości 500 zł. Podczas kontroli policja może również zatrzymać elektronicznie dowód rejestracyjny do czasu legalizacji haka i zakazać dalszej jazdy z przyczepą.

Nieprawidłowo zamontowany hak. Za ten błąd można dostać 500 zł mandatu

Wysoki mandat grozi również za jazdę z nieprawidłowo zamontowanym hakiem, który zasłania tablice rejestracyjne. Zgodnie z art. 60 ust. 1 pkt 2 Prawa o ruchu drogowym, zabrania się zakrywania tablic rejestracyjnych lub umieszczania z przodu lub z tyłu pojazdu przedmiotów ograniczających ich widoczność. Zapewnienie czytelności tablic jest obowiązkiem kierującego. Za jego niedopełnienie grozi grzywna sięgająca 500 zł, a także 8 punktów karnych. Taki sam mandat można dostać za przeniesienie tablicy rejestracyjnej w inne miejsce niż to, które jest do tego konstrukcyjnie przeznaczone.

Nie wolno również zdejmować tablicy rejestracyjnej z auta i przekładać jej na konstrukcję bagażnika rowerowego zamontowanego na haku, aby zapewnić jej widoczność. Brak chociaż jednej tablicy rejestracyjnej na pojeździe jest równoznaczny z brakiem dopuszczenia go do ruchu. Przewidziano za to karę w wysokości od 1500 zł do 5000 zł, 8 punktów karnych, a także zatrzymanie dowodu rejestracyjnego.

Jeśli bagażnik rowerowy zasłania tablicę rejestracyjną, właściciel auta może wyrobić trzecią tablicę rejestracyjną do bagażnika na hak (platformy rowerowej). Za jej wydanie trzeba zapłacić około 52 zł. Przyczepy samochodowe podlegają natomiast obowiązkowej rejestracji.