Aby sprawdzić, czy odrzucenie w relacji romantycznej jest bardziej bolesne niż odrzucenie w relacji przyjacielskiej, naukowcy pod kierownictwem Natashy R. Wood z Uniwersytetu w Lejdzie w Holandii przeprowadzili trzy powiązane badania. Ich wyniki opublikowali w czasopiśmie naukowym „European Journal of Social Psychology”.

Czytaj więcej

Kawa może chwilowo maskować zmęczenie, ale pita zbyt późno lub w nadmiarze może pogarszać jakość snu
Nauka
Kawa może wywoływać zmęczenie. Naukowcy wyjaśniają, kiedy należy ją pić

Jaki rodzaj odrzucenia ludzie uważają za bardziej bolesny?

W pierwszym z badań zapytali 1 500 dorosłych Amerykanów o to, jaki rodzaj odrzucenia uważaliby za bardziej bolesny: odrzucenie przez potencjalnego partnera czy przez potencjalnego przyjaciela.

Odpowiedzi uczestników w dużej mierze odzwierciedlały powszechne przekonania – około połowa spodziewała się, że odrzucenie w związku romantycznym będzie gorsze, w porównaniu z około jedną czwartą, która przewidywała większy ból z powodu odrzucenia w relacji przyjacielskiej. Pozostali badani wyrazili zdanie, że oba rodzaje odrzucenia byłyby równie bolesne.

Czytaj więcej

Ziewanie może odgrywać pewną rolę w transporcie płynów do i z mózgu, odkryli naukowcy
Zdrowie
Ziewanie może chronić mózg. Nowe ustalenia australijskich naukowców

Naukowcy sprawdzili jak ludzie reagują na odrzucenie

W drugim badaniu naukowcy przetestowali reakcje na odrzucenie w czasie rzeczywistym w kontrolowanych warunkach eksperymentalnych. W badaniu tym wzięło udział 2 934 samotnych dorosłych osób w wieku od 18 do 29 lat. Uczestnicy zostali losowo przydzieleni do jednej z czterech grup: osób zaakceptowanych lub odrzuconych przez potencjalnego partnera romantycznego albo potencjalnego przyjaciela.

Następnie korzystali z symulowanego środowiska aplikacji, zaprojektowanego tak, by przypominało serwisy randkowe lub platformy społecznościowe, i otrzymywali pozytywne lub negatywne opinie od profili rzekomo reprezentujących innych użytkowników. Później opisywali swoje odczucia w oparciu o szereg wskaźników odzwierciedlających poczucie przynależności i własnej wartości oraz dobrostan emocjonalny.

Na podstawie wyników tego badania naukowcy stwierdzili, że odrzucenie obniżało samopoczucie, a akceptacja je poprawiała, przy czym charakter relacji – romantyczna czy przyjacielska – nie miał wpływu na stan emocjonalny.

Czytaj więcej

Naukowcy sprawdzili, w jaki sposób świadome tempo oddechu wpływa na przetwarzanie wizualne
Nauka
Tempo oddechu może wpływać na to, jak postrzegamy innych. Nowe odkrycie badaczy

Badacze porównali przewidywane reakcje emocjonalne na odrzucenie z rzeczywistymi przeżyciami emocjonalnymi

W trzecim badaniu naukowcy porównali przewidywane reakcje emocjonalne z rzeczywistymi przeżyciami emocjonalnymi. W badaniu tym wzięło udział 477 osób. Ponadto naukowcy uwzględnili również grupę kontrolną złożoną z nieznajomych, której uczestnikom powiedziano, że nie oczekuje się od nich nawiązania żadnego rodzaju relacji. Badani zostali poproszeni o przewidzenie, jak będą się czuli przed otrzymaniem informacji zwrotnej, a następnie o opisanie swoich odczuć po jej otrzymaniu.

Okazało się, że ponownie rodzaj relacji nie miał znaczącego wpływu na reakcje emocjonalne – odrzucenie przez nieznajomego bolało tak samo jak odrzucenie przez potencjalnego partnera.

„Wydaje się, że doświadczenie bycia akceptowanym jest tak pozytywne, a doświadczenie bycia odrzuconym tak negatywne, że nie ma znaczenia, kto jest tego źródłem” – podsumowali naukowcy cytowani przez serwis PsyPost.org.