Badanie przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu Nowej Południowej Walii (UNSW) w Sydney oraz Neuroscience Research Australia (NeuRA). Wyniki opublikowano w czasopiśmie naukowym „Respiratory Physiology & Neurobiology”.

Dlaczego ziewamy? Naukowcy nadal nie znają pewnej odpowiedzi

Chociaż ziewanie wydaje się najzwyklejszą czynnością, to naukowcy cały czas nie potrafią jednoznacznie określić jego przyczyn.

– Ziewanie pozostaje bardzo tajemnicze, mimo że jest to pierwotny proces, który przetrwał ewolucję. Wiemy, że krokodyle ziewają, więc sądzimy, że dinozaury również ziewały. Jest mało prawdopodobne, aby krokodyle i dinozaury ziewały z powodu reakcji społecznej, np. dlatego, że nudzą się innymi krokodylami lub dinozaurami! – powiedział Adam Martinac, jeden z autorów badania cytowany w komunikacie UNSW Sydney. – Prawdopodobnie dzieje się coś bardziej fundamentalnego. Ale nikt tak naprawdę nie ustalił tego na pewno. Wiemy również, że ludzki płód ziewa na bardzo wczesnym etapie rozwoju, ale ogólnie rzecz biorąc, wiedza naukowa na temat ziewania jest zaskakująco słabo zbadana – dodał.

Naukowcy zbadali, co dzieje się wewnątrz głowy i szyi człowieka w czasie ziewania

Badacze wykorzystali obrazy MRI w czasie rzeczywistym do monitorowania przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego podczas ziewania. Dzięki temu mogli zaobserwować, co dzieje się wewnątrz głowy i szyi podczas ziewania, a także porównać to ze skutkami normalnego i głębokiego oddychania.

Badanie przeprowadzono na grupie 22 uczestników. Naukowcy pokazywali im ziewających ludzi oraz zwierzęta, aby wywołać tzw. zaraźliwe ziewanie. W tym czasie przeprowadzali skanowanie MRI badanych, które wykonali na wysokości kręgu C3, czyli skrzyżowania w górnej części szyi, gdzie krew i płyn mózgowo-rdzeniowy przepływają do i z mózgu. Skany te porównali następnie z obrazami wykonanymi w czasie, gdy uczestnicy brali głęboki oddech, udając ziewanie.

Tożsamość człowieka można poznać po sposobie ziewania. Zaskakujące odkrycie

Badanie wykazało, że ziewanie doprowadzało do sytuacji, w której płyn mózgowo-rdzeniowy i krew żylna jednocześnie odpływały z czaszki, natomiast w trakcie głębokiego oddychania płyn mózgowo-rdzeniowy napływał do czaszki. Płyn mózgowo-rdzeniowy to przezroczysty płyn otaczający mózg i rdzeń kręgowy. Pełni funkcję ochronną przed urazami oraz pomaga transportować substancje odżywcze do organizmu i usuwać produkty przemiany materii.

Dzięki badaniom naukowcy odkryli również, że ludzie mają niepowtarzalny, charakterystyczny sposób ziewania, który różni się ruchem języka.

– I to nie jest prosty ruch. To bardzo złożony ruch języka podczas ziewania. To niemal jak odcisk palca, więc można kogoś zidentyfikować po sposobie ziewania – przyznał Adam Martinac.

Autorzy badania twierdzą, że ich praca otwiera interesujące możliwości zrozumienia fizjologicznych funkcji ziewania.

– Nasze badania wskazują, że ziewanie może odgrywać rolę w oczyszczaniu płynu mózgowego, co najprawdopodobniej ma miejsce tuż przed pójściem spać – powiedziała Lynne Bilston, jedna z autorek badania.

Odkrycie może mieć duże znaczenie dla dalszych badań nad chorobami neurodegeneracyjnymi, takimi jak choroba Alzheimera, Parkinsona i demencja – wszystkie one potencjalnie wiążą się z gromadzeniem się produktów przemiany materii w mózgu i wokół niego, co może być wynikiem zaburzeń przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego.