Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowotnego nie podała szczegółów dotyczących nowego przypadku. Wiadomo, że wykryto go na najodleglejszej zamieszkanej wyspie świata, gdzie mieszka około 200 osób i gdzie statek wycieczkowy zawinął 15 kwietnia.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zapowiedziała, że jeszcze w piątek opublikuje aktualizację dotyczącą liczby nowych podejrzanych i potwierdzonych przypadków.

Trzy osoby zmarły z powodu hantawirusa

Jak informuje Agencja Reutera, w wyniku ogniska epidemii na pokładzie statku MV Hondius zmarły trzy osoby – para z Holandii oraz obywatel Niemiec. Cztery kolejne osoby, u których potwierdzono zakażenie (dwóch obywateli Wielkiej Brytanii, obywatel Holandii oraz obywatel Szwajcarii), są obecnie leczone w szpitalach w Holandii, Republice Południowej Afryki oraz Szwajcarii.

Jedna z Holenderek zmarła krótko po opuszczeniu statku 24 kwietnia. Była żoną tzw. „pacjenta zero” – obywatela Holandii, który zmarł na pokładzie 11 kwietnia. Holenderskie służby zdrowia poinformowały w czwartek, że dwie osoby miały bliski kontakt z kobietą przed jej ewakuacją medyczną w Johannesburgu. Wśród nich znalazła się stewardesa, która została przyjęta do szpitala w Amsterdamie z objawami sugerującymi możliwą infekcję. Obie osoby uzyskały jednak negatywny wynik testu na obecność wirusa.

Holenderski instytut zdrowia publicznego przekazał, że nadal oczekuje na ostateczne wyniki testów dla trzeciego przypadku.

Niskie ryzyko szerokiej transmisji hantawirusa

Kilka stanów USA poinformowało o obserwacji mieszkańców, którzy wrócili do kraju po zejściu ze statku. Singapur natomiast odizolował i przebadał dwóch obywateli, którzy przebywali na pokładzie jednostki. Brytyjska służba zdrowia poinformowała, że obywatele Wielkiej Brytanii przebywający na pokładzie, u których nie stwierdzono objawów, zostaną odesłani do domów i objęci obowiązkową izolacją na 45 dni.

WHO opracowuje szczegółowe wytyczne dotyczące postępowania w sytuacji, gdy pasażerowie opuszczają statek i wracają do swoich krajów. Operator rejsu Oceanwide poinformował, że na pokładzie statku nie odnotowano osób z objawami infekcji. Jednostka miała wcześniej zacumować na Teneryfie na Wyspach Kanaryjskich.

Hantawirus jest zazwyczaj przenoszony przez gryzonie, jednak szczep zidentyfikowany u pasażerów MV Hondius w rzadkich przypadkach może być przenoszony również między ludźmi.

Amerykańskie Centers for Disease Control and Prevention zaklasyfikowały przypadki zarażenia jako zdarzenie awaryjne poziomu 3 – najniższy poziom aktywacji alarmowej. Eksperci podkreślają niskie ryzyko szerokiej transmisji, jednak sytuacja pozostaje pod ścisłym nadzorem, a wszystkie osoby, które miały kontakt z pasażerami opuszczającymi statek przed ujawnieniem ogniska zakażeń, zostały poinformowane o konieczności monitorowania ewentualnych objawów.