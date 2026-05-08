Zespół naukowców pod kierownictwem Grega Delgoffe’a z University of Pittsburgh przeprowadził analizę wpływu czasu spożywania posiłków na sprawność układu immunologicznego. Badanie objęło 31 uczestników, od których pobrano krew dwukrotnie: przed śniadaniem (po okresie nocnego postu) oraz sześć godzin później, po zjedzeniu śniadania i lunchu.

Reklama Reklama

Wyniki wykazały, że limfocyty T pobrane po posiłku wykazywały znacznie wyższą gotowość do walki z patogenami. Jak zauważa dr Delgoffe cytowany przez „Scientific American”, komórki w stanie „nasycenia” były funkcjonalnie lepsze i skuteczniej wykonywały swoje zadania obronne w porównaniu do komórek badanych w stanie postu.

Tłuszcze aktywują naturalnych „żołnierzy” organizmu najskuteczniej

Kolejnym etapem badań były eksperymenty myszach, które miały wskazać, jaki rodzaj składników odżywczych najlepiej stymuluje odporność. Porównano diety bogate w białka, węglowodany oraz tłuszcze. Wyniki sugerują, że kluczową rolę w aktywacji komórek T odgrywają tłuszcze.

W badaniu wykorzystano olej kukurydziany, który okazał się najskuteczniejszym katalizatorem sprawności limfocytów. Delgoffe wyjaśnia, że komórki te są naturalnymi „żołnierzami” organizmu, którzy po wykryciu wirusów czy nowotworów zaczynają się gwałtownie namnażać. Posiłek bogaty w odpowiednie substancje odżywcze wspiera ten proces, wzmacniając układ odpornościowy.

Naukowcy przestrzegają: Nie zmieniać diety na własną rękę

Niezwykle istotnym wnioskiem z badania jest trwałość opisywanego efektu. Naukowcy zaobserwowali, że przewaga uzyskana przez komórki T po posiłku utrzymywała się nawet tydzień później, również w komórkach powstałych w wyniku ich podziału. Oznacza to, że krótkoterminowe wybory żywieniowe mogą mieć długofalowe skutki dla funkcjonowania układu immunologicznego.

Mimo obiecujących wyników, autorzy badania przestrzegają przed radykalnymi zmianami w diecie na własną rękę. Delgoffe podkreśla, że celem prac nie jest zachęcanie do nadmiernego spożycia tłuszczów, lecz zrozumienie procesów, które mogą pomóc w projektowaniu nowoczesnych metod leczenia. Wyniki stanowią potencjał w optymalizacji immunoterapii nowotworów oraz zwiększaniu skuteczności szczepionek poprzez odpowiednie wsparcie dietetyczne pacjentów.