Badania, wykonane na zlecenie Duńskiej Fundacji Sojuszu na rzecz Demokracji, przeprowadzono na próbie 94 tys. osób w 98 krajach, w tym w Polsce. Stany Zjednoczone były również najczęściej wymieniane w odpowiedzi na pytanie, który kraj stanowi największe zagrożenie dla świata, po Rosji i Izraelu.

– Szybki spadek postrzegania Stanów Zjednoczonych na świecie jest zasmucający, ale nie szokujący – powiedział założyciel fundacji i były sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen. – Polityka zagraniczna USA w ciągu ostatnich 18 miesięcy między innymi podważała stosunki transatlantyckie, nakładała szeroko zakrojone cła i groziła inwazją na terytorium sojusznika z NATO – dodał Rasmussen, wspominając też o obniżeniu amerykańskiej pomocy dla Ukrainy, a także wojnie USA i Izraela z Iranem.

Kolejny rok spadku Wskaźnika Percepcji Demokracji Stanów Zjednoczonych

Badanie Wskaźnika Percepcji Demokracji, które klasyfikuje postrzeganie krajów w skali od -100 proc. do +100 proc., wykazało, że postrzeganie Stanów Zjednoczonych spadło drugi rok z rzędu z +22 proc. dwa lata temu do obecnych -16 proc., plasując je za Rosją (-11 proc.) i Chinami (+7 proc.). „Chiny mają skromną, ale dodatnią percepcję netto (+7) i są postrzegane średnio bardziej pozytywnie w każdym regionie świata niż Stany Zjednoczone” – podkreślono we wnioskach z badania.

Najgorszą markę na świecie ma Izrael (-24), następnie Korea Północna, Afganistan oraz Iran.

Jak w globalnym Wskaźniku Percepcji Demokracji wypadła Polska?

Z kolei Polska wyróżnia się na tym tle pozytywnie (+19), osiągając podobny poziom akceptacji jak Niemcy (+21). Z sondażu wynika również, że jedynie cztery kraje: Polska, Portoryko, Izrael oraz Korea Południowa jednoznacznie opowiadają się za obecnością wojsk amerykańskich na swoim terytorium. Polacy, zapytani o to, w 51 proc. poparli bazy USA, a 23 proc. wyrazili sprzeciw.

Fundacja Rasmussena – Sojusz na rzecz Demokracji (Alliance of Democracies Foundation), w przyszłym tygodniu w Kopenhadze organizuje doroczny Szczyt Demokracji. W tym roku wśród zapowiadanych gości jest premier Grenlandii Jens-Frederik Nielsen.

Firma sondażowa Nira Data przeprowadziła badanie od 19 marca do 21 kwietnia 2026 r.