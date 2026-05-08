Amerykański Departament Obrony uruchomił specjalną stronę internetową – war.gov/UFO - na której znalazły się zdjęcia, nagrania oraz dokumenty dotyczące obserwacji niezidentyfikowanych obiektów latających.

Według przedstawicieli administracji to dopiero początek procesu odtajniania materiałów. W kolejnych miesiącach mają zostać ujawnione następne archiwa związane z badaniami prowadzonymi przez amerykańskie służby i wojsko.

Temat UFO od dekad budzi ogromne zainteresowanie w Stanach Zjednoczonych i jest źródłem teorii spiskowych oraz spekulacji dotyczących życia pozaziemskiego.

Donald Trump poinformował w mediach społecznościowych, że wcześniejsze administracje nie były wystarczająco transparentne w tej sprawie.

„Zgodnie z moją obietnicą Departament Wojny udostępnił opinii publicznej pierwszą część akt dotyczących UFO i UAP do analizy oraz oceny. W imię pełnej i maksymalnej przejrzystości miałem zaszczyt polecić mojej administracji odnalezienie i ujawnienie rządowych dokumentów związanych z życiem pozaziemskim, obcymi cywilizacjami, niezidentyfikowanymi zjawiskami powietrznymi oraz niezidentyfikowanymi obiektami latającymi” – napisał Trump.

Dodał, że podczas gdy wcześniejsze administracje nie były w tej sprawie transparentne, dzięki nowym dokumentom i nagraniom „obywatele sami mogą zdecydować: »Co, do diabła, tak naprawdę się dzieje?«”.

„Bawcie się dobrze! Prezydent DONALD J. TRUMP” – zakończył.

UFO, tajne programy i spekulacje o życiu pozaziemskim

Rząd USA od lat gromadzi informacje dotyczące niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych. Jednym z najbardziej znanych projektów był program Pentagonu badający potencjalne zagrożenia lotnicze, uruchomiony jeszcze kilkanaście lat temu.

Choć część opinii publicznej wiąże obserwacje UFO z działalnością obcych cywilizacji, eksperci często wskazują bardziej przyziemne wyjaśnienia. Wśród nich wymienia się zaawansowane technologie wojskowe rozwijane przez światowe mocarstwa.

Nowa fala zainteresowania tematem pojawiła się po wypowiedzi byłego prezydenta Baracka Obamy, który w jednym z wywiadów stwierdził, że „obcy istnieją”, choć później doprecyzował, że nie widział dowodów na obecność pozaziemskich form życia.

Administracja Trumpa przekonuje, że celem publikacji dokumentów jest maksymalna przejrzystość wobec obywateli. Pentagon zaznaczył, że społeczeństwo powinno mieć możliwość samodzielnej oceny materiałów, które przez lata pozostawały utajnione.