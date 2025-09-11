Amerykanie trafili pociskiem Hellfire w UFO? Odtajniono nowe nagranie

„Nigdy nie widzieliśmy, żeby pocisk Hellfire uderzył w cel i się od niego odbił. Kiedy Hellfire trafia, kinetycznie uderzając w coś zwartego, zazwyczaj niewiele z tego czegoś zostaje. Ale na nagraniu… wygląda na to, że pocisk albo zmienia kierunek, albo (...) odbija się od obiektu i kontynuuje lot” – powiedział Elizondo.

W czasie, gdy nakręcono nagranie, wody u wybrzeży Jemenu były aktywnym obszarem działań wojennych, a okręty i samoloty Marynarki Wojennej USA chroniły szlaki żeglugowe przed pociskami i dronami wystrzeliwanymi w kierunku jednostek pływających przez bojowników Huti z Jemenu.

Weterani wojskowi potwierdzają istnienie tajemniczych obiektów

Jak informuje amerykański „Newsweek”, podczas przesłuchania w Kongresie zeznania składał również weteran Sił Powietrznych USA, Dylan Borland. Opowiedział o obserwacji 30-metrowego, trójkątnego obiektu w bazie lotniczej Langley w Wirginii. Zdarzenie miało miejsce w 2012 roku. Borland powiedział, że obiekt nie emitował dźwięku ani nie powodował zakłóceń wiatru i wydawał się być wykonany z materiału przypominającego ciecz. Mężczyzna przyznał również, że doświadczył represji po ujawnieniu niewyjaśnionych obserwacji jako weteran Sił Powietrznych USA, a jego kariera legła w gruzach.

W przesłuchaniu brali udział także inni wojskowi – weteran Sił Powietrznych USA Jeffrey Nuccetelli oraz pozostający w czynnej służbie Marynarki Wojennej Alexandro Wiggins. Jak informuje „The Independent”, Nuccetelli powiedział, że nagranie dostarczyło „wyjątkowych dowodów” na istnienie UFO. Mężczyzna zeznał na przesłuchaniu, że w latach 2003–2005 doświadczył pięciu niewyjaśnionych incydentów w bazie lotniczej Vandenberg w Kalifornii. Z kolei Wiggins, który wypowiadał się prywatnie, opowiedział o incydencie, którego był świadkiem w lutym 2023 roku. Obiekty, które zaobserwował, „nie przypominały konwencjonalnych samolotów ani dronów”. Stwierdził, że podczas pobytu u wybrzeży południowej Kalifornii na pokładzie okrętu widział „lśniący obiekt w kształcie tic-taca, który wynurzył się z oceanu, a następnie połączył z trzema innymi podobnymi obiektami”. Obiekty miały przyspieszyć, a następnie zniknąć.

Jared Moskowitz – demokrata i jeden z członków Izby Reprezentantów skrytykował rząd za wprowadzanie opinii publicznej w błąd w sprawie UAP, twierdząc, że „nieskazitelna historia” weteranów sprawia, iż trudno zlekceważyć ich obserwacje.