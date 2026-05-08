Akcja dogaszania pożaru lasu w pow. biłgorajskim w Puszczy Solskiej
„To ważna informacja, na którą czekaliśmy. Pożar w Puszczy Solskiej został opanowany i nie rozprzestrzenia się” – napisano w komunikacie, zamieszczonym w mediach społecznościowych Państwowej Straży Pożarnej.
Poinformowano również, że „działania gaśnicze przechodzą w fazę dogaszania i przelewania pożarzyska”, „trwa likwidacja pojedynczych pożarów podściółkowych”.
Pożar lasu na Lubelszczyźnie
O opanowaniu pożaru poinformował również w Osuchach w woj. lubelskim po kolejnym posiedzeniu sztabu kryzysowego zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. Sławomir Sierpatowski. – Pożar mamy opanowany. Mamy pewność, że pożar się nie rozprzestrzeni – mówił. Zastrzegł jednak, że nie oznacza to zakończenia działań, choć – jak powiedział – część sił i środków „będzie odsyłana do jednostek macierzystych”.
Pożar w powiecie biłgorajskim wybuchł we wtorek po południu w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Żywioł objął ok. 300 ha lasu, a działania operacyjne prowadzone są na powierzchni około 1000 ha. W akcję gaśniczą zaangażowane były także śmigłowce i samoloty gaśnicze.
We wtorek wieczorem w trakcie akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader. Zginął 65-letni pilot maszyny. Śledztwo w sprawie spowodowania wypadku w ruchu lotniczym ze skutkiem śmiertelnym prowadzi Prokuratura Okręgowa w Zamościu. Śledczy zamierzają m.in. zabezpieczyć wrak maszyny i poddać go specjalistycznym badaniom, co ma pomóc w ustaleniu przyczyn wypadku.
Puszcza Solska to rozległy obszar leśny z dominacją borów, gdzie drzewostany tworzą głównie sosny. Geograficznie zajmuje część Kotliny Sandomierskiej oraz niewielkie fragmenty Roztocza. W obrębie Puszczy Solskiej znajdują się m.in. rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary sieci Natura 2000, pomniki przyrody oraz tereny ochrony gatunkowej roślin i zwierząt.
Pożary lasów w Polsce
