Ogień wybuchł we wtorek około godz. 15 w pobliżu wsi Kozaki w powiecie biłgorajskim i bardzo szybko objął rozległy obszar.

Według różnych szacunków ponad 100 hektarów lasu zostało już zniszczonych, a około 250 hektarów objętych jest działaniami gaśniczymi. Linia ognia ma około 800 metrów długości, a pożar wciąż przesuwa swój front.

Na miejscu pracują dziesiątki jednostek straży pożarnej. W akcji rano brało udział 48 zastępów straży, a na miejsce wysłano kolejnych 58 jednostek. W środę od wczesnych godzin porannych do gaszenia pożaru lasów na Lubelszczyźnie ponownie włączono śmigłowce.

W działaniach uczestniczą również wyspecjalizowane moduły do walki z pożarami wielkopowierzchniowymi oraz sprzęt lotniczy, w tym śmigłowiec Black Hawk i maszyny Lasów Państwowych.

Katastrofa samolotu gaśniczego. Nie żyje pilot

Podczas wtorkowych działań doszło do katastrofy samolotu gaśniczego Dromader. W wyniku wypadku zginął pilot maszyny. Okoliczności zdarzenia bada Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych oraz prokuratura.

Prezydent Karol Nawrocki złożył kondolencje rodzinie zmarłego: „Z ogromnym smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci pilota uczestniczącego w akcji gaśniczej. Rodzinie i Bliskim składam wyrazy głębokiego współczucia”.

Szef MSWiA Marcin Kierwiński w porannej rozmowie Radia Zet powiedział, że najbliższe 2-3 godziny będą decydujące, jeśli chodzi o to, w jaki sposób pożar będzie opanowywany i jakie będą perspektywy. – Sytuacja cały czas jest trudna. Kierujący akcją mówili, że ranek zawsze przynosi nową dynamikę i tak się stało – mówił.

– Patrzymy na prognozy pogody, kierunki wiatru. Według prognoz możliwa jest nieznaczna zmiana kierunku wiatru i ona będzie miała wpływ na efektywność akcji gaśniczej – dodał.

Podkreślił, że obecnie nie zapadła decyzja o ewakuacji mieszkańców. – Separacja pomiędzy najbliższymi zabudowaniami, a ogniskami ognia to jest przynajmniej 4-5 km, więc na razie sytuacja jest pod tym względem opanowana – wskazał.

Pożar lasu na Lubelszczyźnie. Alert RCB

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało pilny alert dla mieszkańców powiatu biłgorajskiego (gminy Łukowa, Józefów, Aleksandrów). W komunikacie ostrzeżono: „Uwaga! Pożar lasu i duże zadymienie (...) Nie otwieraj okien. Słuchaj poleceń służb.”

Mieszkańcom zalecono, aby wyłączyli wentylację, ograniczyli przebywanie na zewnątrz, przygotowali dokumenty i najpotrzebniejsze rzeczy na wypadek ewakuacji oraz unikali zbliżania się do miejsca pożaru.

Pożar objął teren Puszczy Solskiej – obszaru o wysokiej wartości przyrodniczej, gdzie znajdują się m.in. rezerwaty przyrody i obszary Natura 2000.

Według władz lokalnych zniszczony las może wymagać częściowej wycinki i ponownego nasadzenia, co oznacza wieloletni proces odbudowy ekosystemu. Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane. W regionie obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.