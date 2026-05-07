Wypowiedź jednego z liderów Konfederacji, Sławomira Mentzena, na temat gen. Wiesława Kukuły, szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wywołała reakcję ze strony polityków wszystkich stron sceny politycznej. Mentzen publicznie powiedział, że gen. Kukuła „jest nienormalny”.

Krytycznie wypowiedź polityka Konfederacji skomentowali m.in. obecny szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i były minister obrony Mariusz Błaszczak. Swojego partyjnego kolegę wytłumaczyć chciał także Krzysztof Bosak, który napisał, że Mentzen „został źle poinformowany przez doradców”.

Rzecznik Konfederacji: Sławomir Mentzen zbyt łagodnie powiedział prawdę

O słowa przedstawiciela swojej partii zapytano w WP.pl rzecznika Konfederacji Wojciecha Machulskiego. – Sławomir Mentzen w swoich słowach, bardzo ostrych z punktu widzenia opinii publicznej, powiedział dalej zbyt łagodnie prawdę o stanie przygotowania Rzeczypospolitej do ewentualnego konfliktu. Polacy w swojej roztropności przyznają mu rację - skomentował.

– Nie uważam, że to jest aż tak mocne słowo, jak wszyscy politycy koalicji rządzącej to przedstawiają. Przypominam, że nie tak dawno Edyta Żemła, która jest autorką książki „Wojsko z tektury”, wprost mówiła, że przygotowywała tę książkę rozmawiając z żołnierzami, z generałami, politykami z MON. Mówiła w wielu wywiadach, że gen. Kukuła jest nazywany „Dyzmą polskiej armii” – dodał Machulski.

Wojciech Machulski: Myślę, że Sławomir Mentzen ma rację, mówiąc, że generał Kukuła jest nienormalny.

– Trudno się nie emocjonować, gdy chodzi o przetrwanie państwa polskiego. Trudno nie używać ostrych słów, gdy chodzi o przygotowanie armii do konfliktu, który może zadecydować o tym, czy Polska dalej będzie funkcjonować jako niepodległe państwo. To jest warunek podstawowy naszego istnienia – mówił rzecznik Konfederacji.

– Podpisuję się pod słowami Sławomira Mentzena. Myślę, że ma rację, mówiąc, że generał jest nienormalny. Utożsamiam się z tymi słowami – powiedział Wojciech Machulski.