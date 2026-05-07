W środę wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak odniósł się do wypowiedzi Sławomira Mentzena, w której polityk Konfederacji atakuje gen. Wiesława Kukułę, szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. „Wypowiedź @SlawomirMentzen na temat szefa Sztabu Generalnego generała @wieslawkukula nie tylko jest obraźliwa, ale jest niezgodna z prawdą.” – napisał jeden z liderów Konfederacji.

„Jestem przekonany, że wypowiedź @SlawomirMentzen wynikała z dobrych intencji, ale jeśli chodzi o wiedzę i kompetencje szefa SG @SlawomirMentzen został źle poinformowany przez doradców, a jeśli chodzi o wypowiedź generała, to po prostu błędnie ją zrozumiał” – przekazał.

Spór wewnątrz Konfederacji skomentował w rozmowie z RMF FM europoseł PiS Adam Bielan. – Wiele osób zrozumiało, że Konfederacja składa się z dwóch różnych partii politycznych – powiedział.

Adam Bielan: Wypowiedź Sławomira Mentzena podważa autorytet szefa Sztabu Generalnego

– Nie podobała mi się wypowiedź Sławomira Mentzena, nie podobała mi się szczególnie forma obraźliwa wobec pierwszego żołnierza Rzeczpospolitej, generała czterogwiazdkowego. Wojsko to jest struktura hierarchiczna, takie publiczne wypowiedzi podważają jego autorytet. Na pewno nam nie służą w dość trudnym momencie naszej historii – dodał.

Dopytywany o reakcję Krzysztofa Bosaka, odpowiedział, że Prawo i Sprawiedliwość nie liczy na żadne tarcia konkurencji. – Musimy być jak najsilniejsi, mieć jak najlepszą ofertę przed wyborami. Krytyczne zdanie na temat tej wypowiedzi podziela wielu polityków z różnych opcji – mówił europoseł.

Kontynuując temat Konfederacji, Adam Bielan został zapytany, czy PiS nie myśli o pakcie senackim z Konfederacją. – Znamy ordynację senacką, wiemy że jest dość specyficzna. Okręgi jednomandatowe wymagają większego poparcia niż trzydzieścikilka procent Myślę, że realnie tyle mamy, ponieważ sondaże z reguły nas zaniżają, ale to jest wciąż za mało, by mieć większość w Senacie – stwierdził.

Bielan odrzucił również pomysł współpracy z Konfederacją Korony Polskiej. – Trudno mi sobie wyobrazić współpracę z ugrupowaniem Grzegorza Brauna – mówił.

Adam Bielan: Temat przeniesienia wojsk USA do Polski był poruszany przez Karola Nawrockiego

Europoseł PiS wypowiedział się również na temat możliwości przeniesienia wojsk amerykańskich z Niemiec do Polski.

-Mam taką nadzieję. Nie zdradzę żadnej tajemnicy, że ta sprawa była dyskutowana podczas pierwszej oficjalnej wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Waszyngtonie. Była dyskusja z Donaldem Trumpem. Można go lubić lub nie, ale to on podejmuje decyzje w Stanach Zjednoczonych. Pewna perspektywa przesunięć wojsk w Europie na flankę wschodnią była zarysowana, ale problemem jest Donald Tusk, który często jest bardziej ambasadorem Niemiec w Polsce niż premierem – powiedział.