Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w środę, że Węgry zwróciły miliony w gotówce oraz złoto, które wcześniej zostały zajęte z konwoju państwowego banku Ukrainy.

Reklama Reklama

Decyzja ta jest kolejnym sygnałem ocieplenia relacji między krajami po politycznych zmianach w Budapeszcie. Po wyborczej porażce Viktora Orbána, przyszły premier Péter Magyar podejmuje działania mające na celu poprawę stosunków zarówno z Kijowem, jak i z instytucjami unijnymi.

„To ważny krok w relacjach z Węgrami” — napisał Zełenski na platformie X, ogłaszając, że zwrócono 35 mln euro, 40 mln dolarów oraz 9 kilogramów złota należących do państwowego banku Oszczadbank.

Kontrowersyjne zajęcie środków

Spór między Kijowem a Budapesztem wybuchł na początku marca, gdy węgierskie służby zatrzymały w Budapeszcie konwój przewożący aktywa między Austrią a Ukrainą. Transport był realizowany na zlecenie Oszczadbanku i obejmował znaczne środki finansowe oraz złoto.

W trakcie operacji zatrzymano siedmiu obywateli Ukrainy, a same środki zostały skonfiskowane przez władze Węgier. Decyzja ta wywołała natychmiastową i ostrą reakcję Kijowa. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sybiha oskarżył wówczas Węgry o „branie zakładników i kradzież pieniędzy”, określając działania Budapesztu jako „terroryzm państwowy i wymuszenie”. Strona ukraińska zapowiedziała pozew przeciwko organom, które przeprowadziły kwestionowane działania, w tym przeciwko państwu węgierskiemu.

Rząd Orbána nie tylko nie wycofał się z decyzji, ale wręcz ją zaostrzył. Partia Fidesz zaproponowała ustawę, która miała zalegalizować konfiskatę środków na czas dochodzenia. Krytycy wskazywali jednak, że działania te naruszają międzynarodowe normy oraz zasady współpracy między państwami.

Zmiana kursu w relacjach Węgier i Ukrainy

Zwrot środków nastąpił już po zmianie władzy na Węgrzech i jest postrzegany jako próba odbudowy zaufania. W osobnym oświadczeniu szef Oszczadbanku, Jurij Kacion, podziękował Węgrom za „konstruktywne podejście”, podkreślając jednocześnie, że wcześniejsza konfiskata była naruszeniem licznych norm międzynarodowych.

Zmiana kursu Budapesztu widoczna jest także w innych obszarach. Węgry wycofały swoje weto wobec uruchomienia pakietu pomocowego UE dla Ukrainy o wartości 90 mld euro. Złagodzono również napięcia wokół rurociągu Przyjaźń, które wcześniej stanowiły istotny punkt sporny między państwami.