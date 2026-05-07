Prezydent Karol Nawrocki wydał w czwartek oświadczenie, w którym mówi, że „rosnące koszty energii, wyższe ceny żywności, zwiększone obciążenia dla przedsiębiorców i rolników to konkretne wyzwania, z którymi mierzymy się w Polsce na co dzień”.

Przypomniał, że w lutym podpisał porozumienie z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność”, w którym zadeklarował, że podejmie

działania „hamujące negatywne skutki wynikające z polityki Europejskiego Zielonego Ładu”.

- To porozumienie z „Solidarnością” nie było jedynie deklaracją. Było zobowiązaniem. Zobowiązaniem wobec Polaków. Dziś nadszedł czas, by to zobowiązanie wypełnić - mówi Nawrocki.

„Czy jest Pan/Pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?” - takie pytanie proponuje w referendum prezydent Karol Nawrocki.

Prezydent podkreślił, że proponowane referendum "nie jest przeciwko ochronie środowiska czy naszemu członkostwu w zjednoczonej Europie". - Ono jest za prawem Polaków do decydowania o tempie zmian, ich zakresie i kosztach, jakie ponoszą. Jest decyzją za przyszłością, za normalnością, ale przede wszystkim jest wyrazem prawa do wolnego i suwerennego decydowania o własnym losie - wskazał Nawrocki.