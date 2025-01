Zielony Ład w Polsce? Karol Nawrocki obiecuje referendum. „Sprawa egzystencjalna”

Karol Nawrocki powiedział w sobotę, że choć tamta transformacja jeszcze się nie skończyła, to teraz przed Polakami stoi transformacja klimatyczna. - Tamtą transformację przeżyliśmy, wciąż o niej pamiętamy, (...) a dziś już nadeszła transformacja 2.0, transformacja klimatyczna i Zielony Ład z Unii Europejskiej, nowa transformacja, z którą wszyscy musimy się zmierzyć - podkreślił.

Czytaj więcej Polityka Grzegorz Braun wykluczony z Konfederacji. Jest decyzja sądu partyjnego Sąd partyjny Konfederacji zadecydował o usunięciu europosła Grzegorza Brauna z tego ugrupowania. To pokłosie decyzji Brauna o starcie w wyborach prezydenckich w 2025 r.

- Sens tej transformacji polega na tym, (...) że Chiny zużywają o 30 proc. więcej węgla niż wynosi światowe wydobycie węgla, o 30 proc. więcej wykorzystują niż wynosi światowe wydobycie węgla - powiedział Nawrocki. Prawdopodobnie miał na myśli to, że - jak głosił niedawny raport Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) - Chiny zużywają o 30 proc. węgla więcej niż pozostałe kraje razem wzięte.

- Jednocześnie Chiny produkują panele fotowoltaiczne i samochody elektryczne, które kupuje Europa, by ratować klimat w Europie i w naszym państwie. Efekt jest taki, że polskie górnictwo trzeba zamykać, górników pozbawiać pracy, straszyć kolejne grupy społeczne - mówił dodając, że tak jest w górnictwie, leśnictwie i rolnictwie.

Zielony Ład. Karol Nawrocki obiecuje referendum po wygraniu wyborów

Nawrocki krytycznie odniósł się do umowy, jaką z Mercosur ma podpisać Unia Europejska i do Europejskiego Zielonego Ładu UE, który, jak przekonywał, „dąży do tego, aby pozbawić polskie rolnictwo możliwości funkcjonowania”. Ocenił, że Zielony Ład jest zagrożeniem „dla nas wszystkich”. - I to nie tylko dla ludzi wsi i gospodarstw rolnych, ale za moment zielone podatki, ETS-y będą niszczyć także sytuację finansową i gospodarczą w wielu dużych miastach - mówił.

- Ta transformacja 2.0, transformacja klimatyczna jest zagrożeniem dla przyszłości państwa polskiego - ocenił popierany przez PiS kandydat. - Dlatego u państwa w Białogardzie chcę jasno powiedzieć, że gdy uznacie, abym został prezydentem RP, gdy Polacy mnie 18 maja wybiorą, to skorzystam z artykułu 125 polskiej konstytucji, który daje prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej prawo zarządzić referendum za zgodą większości w Senacie w odniesieniu do istotnych, bardzo ważnych spraw państwa polskiego - zadeklarował. - Uznaję, że bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo energetyczne jest sprawą egzystencjalną, bardzo ważną, zasadniczą dla państwa polskiego i w sprawie Zielonego Ładu powinni wypowiedzieć się wszyscy Polacy w referendum. I to kandydat obywatelski zapewni - obiecał w sobotę Nawrocki.