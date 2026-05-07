Wacław Milewski z Poznania skończył 100 lat i nadal pracuje
Ślusarz Wacław Milewski, który pracuje nieprzerwanie od 86 lat. Jest również byłym radnym Poznania.
Wacław Milewski, który swoją aktywność zawodową rozpoczął w wieku 14 lat, przyznał w niedawnej rozmowie z Radiem Poznań, że praca była dla niego najważniejsza i przynosiła satysfakcję. Jednocześnie zaznaczył, że „żałuje, iż za dużo pracował”. - Trzeba było mniej pracować. Komu to potrzebne było? - stwierdził.
Stulatek swoją firmę założył tuż po wojnie, w wieku 19 lat. Chociaż obecnie jego warsztat na poznańskiej Starołęce odwiedza coraz mniej klientów, senior na razie nie planuje jego zamknięcia. W przyszłości natomiast chciałby zmienić go w muzeum, aby umożliwić innym oglądanie starych maszyn, zdradził w rozmowie z TVP3 Poznań.
Z kolei jego córka, Marietta, zwróciła uwagę na pasję i ciekawość świata, którymi wyróżnia się jej ojciec: – To co ja widzę, (to) że ojciec ma pasję do życia, że on się nigdy nie znudził, że on ciągle szuka czegoś jeszcze nowego, interesuje się światem, interesuje się kosmosem.
Wacław Milewski – z okazji setnych urodzin, które obchodził 3 maja 2026 r. – spotkał się z emerytowanymi zawodnikami Motoklubu Unia Poznań. Wiktor Firlik, wieloletni prezes klubu, wspominał w rozmowie z Radiem Poznań, że obecny stulatek sam przygotowywał swój motocykl do wyścigów.
Wacław Milewski w 1948 r. został mistrzem Polski w wyścigach motocyklowych, w latach 50. XX wieku zrezygnował ze ścigania się i skupił się na prowadzeniu warsztatu. Obecnie przyznaje, że nie może już prowadzić motocykla ze względu na słaby wzrok.
