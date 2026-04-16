Liczba osób w wieku powyżej 100 lat systematycznie rośnie. Według danych GUS za 2024 r. w Polsce żyło 8779 stulatków. Każdy, kto osiągnie ten wiek może liczyć na specjalne świadczenie.

Kto może otrzymać świadczenie honorowe? Nowe przepisy

Świadczenie honorowe przysługuje każdej osobie, która skończyła 100 lat. Seniorzy uprawnieni do emerytury lub renty otrzymają je z urzędu. Pozostałym osobom, które spełniają kryterium wieku, zostanie przyznane po złożeniu wniosku.

Od stycznia 2025 r. obowiązuje ustawa, która reguluje nowe zasady przyznawania i wypłaty świadczenia honorowego z tytułu ukończenia 100 lat życia. Zgodnie z nowymi przepisami, świadczenie honorowe dla wszystkich stulatków wynosi tyle samo, niezależnie od rocznika. Jego kwota została podwyższona i podlega corocznej waloryzacji. Wcześniej wysokość świadczenia różniła się w zależności od tego, kiedy zostało ono przyznane.

Świadczenie honorowe w 2026 r. Ile wynosi?

Od 1 marca 2026 r. kwota świadczenia honorowego z tytułu ukończenia 100 lat życia wynosi 6938,92 zł. Świadczenie wzrosło tym samym od ubiegłego roku o 349,25 zł, czyli o 5,3 proc. Przed marcową waloryzacją wynosiło 6589,67 zł brutto miesięcznie.

Świadczenie stanowi comiesięczny dodatek do emerytury lub renty i jest wypłacane dożywotnio.

Zasady przyznawania świadczenia honorowego. Jak się o nie ubiegać?

Świadczenie honorowe w większości przypadków przyznawane jest z urzędu, od miesiąca, w którym senior ukończy 100 lat. Wypłacane jest przez właściwy organ emerytalny lub rentowy – ZUS, KRUS, wojskowy organ emerytalny, Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA lub Biuro Emerytalne Służby Więziennej. Wniosku nie muszą składać osoby, które:

mają obywatelstwo polskie,

skończyły 100 lat,

w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym skończyły 100 lat mają prawo do świadczenia emerytury lub renty

Świadczenie przyznawane jest na wniosek w przypadku stulatków, którzy nie mają prawa do emerytury lub renty, ale posiadają obywatelstwo polskie i po ukończeniu 16. roku życia mieli „ośrodek interesów życiowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 10 lat”.