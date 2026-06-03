Szefowa resortu kultury liczy na podpis prezydenta pod ustawą dla artystów
Minister kultury Marta Cienkowska w rozmowie z Wirtualną Polską odniosła się do krytyki projektu dopłat do składek ZUS dla artystów. Ustawa, która ma na celu zabezpieczenie emerytalne i zdrowotne twórców, wywołała debatę na temat sprawiedliwości społecznej oraz kryteriów przyznawania wsparcia finansowego. Szefowa resortu stanowczo odrzuciła zarzuty o faworyzowanie wybranej grupy zawodowej kosztem innych obywateli, na przykład pracowników handlu.
– Grupa naszych twórców jest bardzo zróżnicowana, więc nie możemy mówić o tym, że są w jakikolwiek sposób uprzywilejowani – podkreśliła minister w wywiadzie dla WP. Dodała, że rozwiązania dotyczą osób, które „realnie potrzebują pomocy państwa, aby nie wypadały z powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych”.
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Zgodnie z założeniami projektu, dopłaty mają przysługiwać osobom, których przeciętny miesięczny przychód z ostatnich trzech lat nie przekroczył 125 proc. dwunastokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. W praktyce limit ten wynosi obecnie około 68 tys. zł brutto rocznie.
Resort zapowiada skrupulatną weryfikację sytuacji finansowej wnioskodawców. – Po to zaangażowaliśmy Krajową Administrację Skarbową, która będzie sprawdzać PIT-y – wyjaśniła Cienkowska. Pieniądze z budżetu nie będą wypłacane bezpośrednio twórcom, lecz trafią na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pokrywając jedynie brakującą różnicę.
Najbardziej kontrowersyjnym elementem ustawy pozostaje definicja artysty zawodowego oraz ocena jego dorobku. Weryfikacją wniosków ma zajmować się specjalna komisja, składająca się z trzech do maksymalnie pięciu reprezentantów środowisk artystycznych i stowarzyszeń. Koszt oceny jednego zgłoszenia ma wynosić 50 zł dla jednego członka komisji.
Minister kultury podkreśliła, że urzędnicy nie będą ingerować w ten proces. – Czasy, kiedy władza decydowała o tym, kto jest, a kto nie jest artystą, słusznie minęły – zadeklarowała. Przyznała równocześnie, że ocena dorobku będzie zadaniem „skrajnie trudnym i odpowiedzialnym”, co rodzi obawy o skompletowanie składu orzekającego.
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Resort kultury zakłada, że ustawa pomyślnie przejdzie procedurę parlamentarną i uzyska aprobatę głowy państwa. Marta Cienkowska jest przekonana, że prezydent Karol Nawrocki podpisze dokument.
– Pan prezydent część swojego życia pracował w muzeum i z pewnością wie, jak się pracuje z ludźmi, którzy są twórcami, jakiego wsparcia potrzebują i z jakimi problemami się mierzą. Więc nie wyobrażam sobie sytuacji, że pan prezydent, który de facto jest również reprezentantem tego środowiska, miałby nie podpisać ustawy, o którą walczył również minister Gliński – argumentuje minister kultury.
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