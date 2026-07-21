L4 na nowych zasadach od 2027 r. Będzie można pracować na chorobowym
Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ma na celu m.in. usprawnienie kontroli zwolnień. Zmiany są wdrażane etapami. Kolejny z nich nastąpi w 2027 r. i będzie dotyczył pracowników zatrudnionych u różnych pracodawców.
Większość nowych zasad dotyczących zwolnień lekarskich już obowiązuje. 13 kwietnia 2026 r. zmieniły się przepisy określające, w jakich przypadkach pracownicy mogą stracić prawo do zasiłku. Zgodnie z nowymi regulacjami, kontrola polega na ustaleniu, czy w okresie zwolnienia lekarskiego pracownik:
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Przepisy, które wejdą w życie od 1 stycznia 2027 r. przewidują, że osoby posiadające więcej niż jeden tytuł do ubezpieczenia, czyli są zatrudnione na różnych stanowiskach u innych pracodawców, będą mogły korzystać ze zwolnienia w jednym miejscu pracy, a w innym kontynuować obowiązki zawodowe, jeśli pozwala na to stan ich zdrowia.
Obecnie jeśli pracownik podlega ubezpieczeniu w różnych miejscach, niezdolność do pracy z powodu choroby dotyczy każdego z tych tytułów i dla każdego z nich wystawia się odrębne zwolnienie od pracy.
Po zmianach lekarz, na żądanie ubezpieczonego, nie będzie musiał wystawiać zwolnienia lekarskiego z określonego tytułu, jeżeli praca zarobkowa w jednym z tych miejsc będzie mogła być wykonywana z uwagi na rodzaj tej pracy.
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„Będzie to dotyczyło np. takiej sytuacji, w której ubezpieczony zatrudniony jest u dwóch pracodawców – np. u jednego na umowie o pracę, a u drugiego na umowie zlecenie – i w czasie, gdy będzie niezdolny do wykonywania pracy u jednego pracodawcy, u drugiego – ze względu na charakter pracy – będzie mógł świadczyć pracę” – wyjaśnia ZUS.
Oznacza to, że pracownik, który w wyniku urazu nie będzie w stanie wykonywać pracy fizycznej, nadal będzie mógł kontynuować pracę o charakterze umysłowym w innym miejscu zatrudnienia. Będzie to możliwe na przykład w sytuacji, gdy u drugiego pracodawcy pracuje przy komputerze lub prowadzi rozmowy online. Podobnie lekarz, który nie może wykonywać zabiegów w szpitalu, ale jest w stanie prowadzić zajęcia dydaktyczne na uczelni.
Zgodnie z założeniami, rozwiązanie ma przynieść korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Ubezpieczeni nie będą musieli rezygnować z części dochodów, a pracodawcy nadal będą mogli korzystać z usług pracowników, którzy mimo pewnych ograniczeń zdrowotnych mogą wykonywać określone zadania.
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