Wniosek o wyłączenie sędzi Grabowskiej został skierowany do warszawskiego SO w ubiegłą środę przez Prokuraturę Krajową. Rzecznik tej prokuratury, prok. Przemysław Nowak, informował wówczas, że jest to związane z posiadanymi przez sędzię 102 akcjami TV Republika, w której – jak wynika z materiału dowodowego – jako korespondent miał zostać zatrudniony Ziobro przebywający obecnie w USA.

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Sędzia Joanna Grabowska wyłączona ze sprawy ENA Zbigniewa Ziobry

Sędzia Ptaszek poinformowała PAP, że postanowieniem z 2 czerwca sędzia Grabowska została wyłączona od rozpoznania sprawy o wydanie ENA wobec Ziobry. Dopytywana, czy został już wylosowany nowy sędzia, poinformowała, że postanowienie w tej sprawie zostanie skierowane do losowania najprawdopodobniej w piątek lub poniedziałek.

Ziobro – który jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości – 10 maja potwierdził, że jest w USA; wcześniej przez kilka miesięcy przebywał na Węgrzech, gdzie za rządów premiera Viktora Orbana otrzymał ochronę międzynarodową. Po opuszczeniu Węgier, jak 9 maja informowała prokuratura, Ziobro wyleciał z Mediolanu do Nowego Jorku. Posłużył się – z punktu widzenia USA – wizą „członka zagranicznych mediów”. Informowano, że Ziobro będzie komentatorem politycznym TV Republika.

W lutym Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zgodził się na zastosowanie aresztu wobec byłego szefa MS. Za Ziobrą wydano list gończy, następnie skierowano do sądu wniosek o ENA. W drugiej połowie lutego do sprawy tego wniosku została wyznaczona sędzia Grabowska.

Jak uzasadniał w opublikowanym w ubiegłym tygodniu rzecznik Prokuratury Krajowej, „zdaniem prokuratora posiadanie przez sędziego akcji spółki, w której zatrudniony jest podejrzany, którego sprawa dotyczy, może wywoływać w odbiorze społecznym wątpliwości co do bezstronności sędziego, niezależnie od tego, czy brak bezstronności rzeczywiście zachodzi”.

Prok. Nowak podkreślił przy tym, że zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w przypadku wyłączenia sędziego „nie jest konieczne wykazanie rzeczywistego braku bezstronności sędziego, lecz wystarczające jest istnienie okoliczności mogących obiektywnie wywołać uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności”.

Sąd: sprawa. ENA Zbigniewa Ziobry będzie procedowana

Tymczasem 26 marca Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku obrony o zawieszenie postępowania w sprawie wydania ENA do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia postępowania o zastosowaniu wobec b. szefa MS tymczasowego aresztowania. Obrońca Ziobry mec. Bogumił Zygmont złożył w terminie zażalenie na to postanowienie, które zawierało jednak brak formalny – nie zostało podpisane przez obrońcę. Sąd wezwał adwokata do uzupełnienia zażalenia, czyli jego podpisania, do 7 maja. Zażalenie to zostało uzupełnione w terminie, nadano mu bieg. Właściwy do jego rozpoznania jest Sąd Apelacyjny w Warszawie.

Niezależnie od spraw związanych z wydaniem ENA, równolegle trwa także postępowanie odwoławcze odnoszące się do decyzji o tymczasowym areszcie dla Ziobry. W końcu kwietnia informowano, że warszawski sąd okręgowy na 8 września wyznaczył rozpoznanie zażalenia na decyzję z lutego o zastosowaniu aresztu wobec byłego szefa MS. Skład sędziowski został w tej sprawie rozszerzony do trzech sędziów zawodowych: Adama Chocholaka, Danuty Grunwald oraz Anny Szymachy-Zwolińskiej.

28 maja warszawski sąd okręgowy poinformował jednak, że termin rozprawy w sprawie zażalenia na zastosowanie aresztu wobec Ziobry został zmieniony na skutek zmiany terminów urlopów składu orzekającego. Pierwsze posiedzenie zaplanowano na 1 lipca, a dwa dodatkowe – na 3 i 6 lipca.

Ziobro jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu m.in., że jako szef MS kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.