Jak informowaliśmy, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa nie podjął w czwartek decyzji w sprawie tymczasowego aresztowania na trzy miesiące Zbigniewa Ziobry. Wniosek w tej sprawie złożyła Prokuratura Krajowa, która chce byłemu ministrowi sprawiedliwości przedstawić 26 zarzutów karnych. Posiedzenie sądu w tej sprawie odroczono do 5 lutego. Powodem był wniosek obrońcy byłego ministra o wyłączenie sędzi Agnieszki Prokopowicz, która przewodniczy składowi orzekającemu ws. wniosku o areszt.

– Wniosek opierał się na dość obszernej argumentacji dotyczącej dotychczasowego przebiegu postępowania, a także dotyczył przynależności sędzi do Stowarzyszenia Sędziów Iustitia i jednoznacznie deklarowanego przez sędzię stanowiska w kwestii kierunków politycznych naszego klienta – mówił mec. Bartosz Lewandowski, jeden z obrońców Zbigniewa Ziobry.

Jak poinformowało RMF FM, sędzia Łukasz Malinowski nie zgodził się z argumentami obrońców Ziobry i oddalił wniosek o wyłączenie Agnieszki Prokopowicz. Sędzia ta nadal więc będzie prowadzić postępowanie, a rozstrzygnięcie w sprawie ewentualnego zastosowania aresztu zapadnie 5 lutego. Zmiana sędziego prawdopodobnie spowodowałaby dalsze odroczenie postępowania.

