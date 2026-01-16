Aktualizacja: 16.01.2026 16:37 Publikacja: 16.01.2026 15:40
Obrońca Zbigniewa Ziobry Bartosz Lewandowski w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa
Foto: PAP/Radek Pietruszka
Jak informowaliśmy, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa nie podjął w czwartek decyzji w sprawie tymczasowego aresztowania na trzy miesiące Zbigniewa Ziobry. Wniosek w tej sprawie złożyła Prokuratura Krajowa, która chce byłemu ministrowi sprawiedliwości przedstawić 26 zarzutów karnych. Posiedzenie sądu w tej sprawie odroczono do 5 lutego. Powodem był wniosek obrońcy byłego ministra o wyłączenie sędzi Agnieszki Prokopowicz, która przewodniczy składowi orzekającemu ws. wniosku o areszt.
– Wniosek opierał się na dość obszernej argumentacji dotyczącej dotychczasowego przebiegu postępowania, a także dotyczył przynależności sędzi do Stowarzyszenia Sędziów Iustitia i jednoznacznie deklarowanego przez sędzię stanowiska w kwestii kierunków politycznych naszego klienta – mówił mec. Bartosz Lewandowski, jeden z obrońców Zbigniewa Ziobry.
Jak poinformowało RMF FM, sędzia Łukasz Malinowski nie zgodził się z argumentami obrońców Ziobry i oddalił wniosek o wyłączenie Agnieszki Prokopowicz. Sędzia ta nadal więc będzie prowadzić postępowanie, a rozstrzygnięcie w sprawie ewentualnego zastosowania aresztu zapadnie 5 lutego. Zmiana sędziego prawdopodobnie spowodowałaby dalsze odroczenie postępowania.
