Decyzja o odroczeniu posiedzenia zapadła podczas rozpatrywania wniosku Prokuratury Krajowej o tymczasowe aresztowanie Ziobry na trzy miesiące, która zamierza przedstawić mu ponad dwadzieścia zarzutów w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w wydatkowaniu milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości.

Prokuratura uzasadniała wniosek o areszt uzasadnioną obawą ucieczki lub ukrycia się Ziobry, a także obawą bezprawnego utrudniania postępowania. Były minister sprawiedliwości jeszcze przed uchyleniem mu immunitetu w październiku ubiegłego roku wyjechał na Węgry, skąd dotychczas nie wrócił. Został za to objęty przez władze w Budapeszcie azylem politycznym.

Informację o tym podał jego pełnomocnik mec. Bartosz Lewandowski. Doniesienia te potwierdził później sam Zbigniew Ziobro. – Zdecydowałem się skorzystać z azylu udzielonego mi przez rząd Węgier z powodu politycznych represji w Polsce – napisał polityk na portalu X. Podobną ochroną władze Węgier objęły także Patrycję Kotecką, żonę byłego szefa MS.

Jednak jeszcze dzień przed posiedzeniem aresztowym do polskiego sądu nie dotarł dokument azylowy. Sąd rejonowy nie planował jednak występować o taki dokument, a zdaniem śledczych nie jest on istotny na tym etapie sprawy.