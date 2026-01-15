Reklama
Rzeczpospolita
Prawo
Bez decyzji w sprawie aresztu Zbigniewa Ziobry. Obrońcy chcą wyłączenia sędzi

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa nie podjął w czwartek decyzji w sprawie tymczasowego aresztowania Zbigniewa Ziobry, którego domaga się prokuratura. Posiedzenie w tej sprawie odroczono do 5 lutego. Powód? Obrońcy byłego ministra chcą wyłączenia sędzi.

Publikacja: 15.01.2026 15:06

Sąd odroczył dziś posiedzenie ws. wniosku prokuratury o tymczasowy areszt dla byłego ministra sprawi

Warszawa, 15.01.2026. Prokurator Piotr Woźniak przed posiedzeniem aresztowym w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa.

Sąd odroczył dziś posiedzenie ws. wniosku prokuratury o tymczasowy areszt dla byłego ministra sprawiedliwości, posła PiS Zbigniewa Ziobry.

Foto: Radek Pietruszka/PAP

Mateusz Mikowski

Decyzja o odroczeniu posiedzenia zapadła podczas rozpatrywania wniosku Prokuratury Krajowej o tymczasowe aresztowanie Ziobry na trzy miesiące, która zamierza przedstawić mu ponad dwadzieścia zarzutów w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w wydatkowaniu milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości.

Prokuratura chce ścigać Zbigniewa Ziobrę. Były minister sprawiedliwości z azylem na Węgrzech

Prokuratura uzasadniała wniosek o areszt uzasadnioną obawą ucieczki lub ukrycia się Ziobry, a także obawą bezprawnego utrudniania postępowania. Były minister sprawiedliwości jeszcze przed uchyleniem mu immunitetu w październiku ubiegłego roku wyjechał na Węgry, skąd dotychczas nie wrócił. Został za to objęty przez władze w Budapeszcie azylem politycznym.

Informację o tym podał jego pełnomocnik mec. Bartosz Lewandowski. Doniesienia te potwierdził później sam Zbigniew Ziobro. – Zdecydowałem się skorzystać z azylu udzielonego mi przez rząd Węgier z powodu politycznych represji w Polsce – napisał polityk na portalu X. Podobną ochroną władze Węgier objęły także Patrycję Kotecką, żonę byłego szefa MS.

Zbigniew Ziobro
Przestępczość
Sąd nic nie wie o azylu Zbigniewa Ziobry – ustaliła „Rzeczpospolita”. A w PiS złość

Jednak jeszcze dzień przed posiedzeniem aresztowym do polskiego sądu nie dotarł dokument azylowy. Sąd rejonowy nie planował jednak występować o taki dokument, a zdaniem śledczych nie jest on istotny na tym etapie sprawy. 

Ziobro zapowiada, że zostanie na Węgrzech dopóki – jak mówi – w Polsce zostaną przywrócone rzeczywiste gwarancje praworządności. – Dostałem azyl dlatego, że jestem ofiarą polowania i nagonki ze strony rządu Donalda Tuska, który mści się na mnie za to, że jako prokurator generalny prowadziłem liczne śledztwa dotyczące wielkiej i prawdziwej korupcji najbliższych współpracowników Donalda Tuska – stwierdził w wywiadzie dla TVN.

Czwartkowe posiedzenie w sprawie nie jest pierwszą próbą rozstrzygnięcia wniosku prokuratury. Sędzia Agnieszka Prokopowicz miała zająć się tą sprawą na posiedzeniu 22 grudnia, które zostało jednak wówczas odroczone do połowy stycznia. Powodem tej decyzji było niedołączenie przez śledczych materiałów niejawnych do wniosku o areszt. Jak przekonywali obrońcy, sąd oraz obrona powinni mieć możliwość zapoznania z tymi aktami. Ich zdaniem materiały te dotyczą „kluczowego zarzutu” i są korzystne dla ich klienta. Mowa o umowie między Ministerstwem Sprawiedliwości a CBA o powierzeniu środków, co wiąże się z zarzucanym Ziobrze nielegalnym przekazaniem służbie 25 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości na zakup Pegasusa.

To jeden z 26 zarzutów, które śledczy chcą przedstawić Ziobrze. Według prokuratury były minister kierował zorganizowaną grupą przestępczą, która miała m.in. ustawiać konkursy z podległego MS Funduszu Sprawiedliwości. Milionowe dotacje miały trafiać do podmiotów, które nie miały do tego prawa, a środki miały być wydawane niecelowo. Grupa, którą miał kierować polityk doprowadziła – zdaniem śledczych – do przywłaszczenia co najmniej 150 mln zł z podległego MS Funduszu Sprawiedliwości.

Zbigniewowi Ziobrze grozi za to do 25 lat pozbawienia wolności.

Zdalne oświadczenie posła Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry (na ekranie) w siedzibie ugrupowa
Prawo karne
Polska złoży skargę na Węgry do TSUE? Chodzi o azyl dla Zbigniewa Ziobry

Źródło: rp.pl

Zbigniew Ziobro Prokuratura Fundusz Sprawiedliwości Tymczasowe aresztowanie
