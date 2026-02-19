Pistolet żołnierza wystrzelił do uciekającego Syryjczyka

Chodzi o zdarzenie, do którego doszło 2 listopada 2023 roku w rejonie wsi Topiło, niedaleko granicy z Białorusią. Żołnierze 1 Warszawskiej Brygady Pancernej wspierali tam wówczas Straż Graniczną po otrzymaniu informacji o nielegalnym przekroczeniu granicy przez około dziesięciu migrantów.

Podczas interwencji jeden z wojskowych, podporucznik Adam Ł., wezwał grupę migrantów do zatrzymania się – zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Po braku reakcji funkcjonariusz zdecydował się oddać strzał alarmowy, a następnie ostrzegawczy. Mimo to migranci ruszyli do ucieczki, a żołnierze zaczęli ich ścigać. W pewnym momencie podporucznik Ł. potknął się i upadł, a jego broń – pistolet maszynowy PM 98 – wypalił w sposób niekontrolowany. Pocisk trafił wówczas 22-letniego obywatela Syrii w kręgosłup.

Jak wynika z materiałów wideo z kamer, Syryjczykowi została udzielona pomoc – do leżącego mężczyzny podbiegł ppor. Ł. i jeszcze jeden wojskowy. Oczekując na karetkę, żołnierze założyli rannemu opatrunek i stabilizowali go. Mężczyzna trafił do szpitala w Białymstoku, gdzie pocisk został usunięty. Po kilku tygodniach Syryjczyk opuścił placówkę. Zamieszkał w Polsce i obecnie domaga się 50 tys. zł odszkodowania od podporucznika Adam Ł.

Natomiast w śledztwie wszczętym w 8 Wydziale ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie kluczowe okazały się opinie dwóch biegłych. Jeden z nich wskazał, że broń używana przez ppor. Ł. miała wady konstrukcyjne i nie była odpowiednio zabezpieczona przed przypadkowym wystrzałem w takich warunkach. Drugi ekspert stwierdził, że szkolenia żołnierzy nie obejmują zachowania się w sytuacji pościgu z bronią palną.

Mimo to w maju 2025 r. żołnierz usłyszał zarzuty z art. 354 par. 1 Kodeksu karnego, dotyczące nieostrożnego obchodzenia się z bronią, za co grozi mu kara pozbawienia wolności do trzech lat. Natomiast w sierpniu 2025 r. prokurator skierował do Wojskowego Sądu Garnizonowego w Warszawie wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego, uznając, że wina i społeczna szkodliwość czynu nie były znaczne.