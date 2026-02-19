Rzeczpospolita
Prawo
Iskrzy w prokuraturze w sprawie strzału do migranta

Prokurator Prokuratury Krajowej odmówił wykonania polecenia zastępcy Prokuratora Generalnego do spraw wojskowych Tomasza Janeczka. Stanowisko w tej sprawie opublikowała Prokuratura Krajowa.

Publikacja: 19.02.2026 13:49

Siedziba Prokuratury Krajowej w Warszawie

Foto: PAP/Albert Zawada

Dorota Gajos-Kaniewska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego Prokurator Prokuratury Krajowej odmówił wykonania polecenia swojego przełożonego?
  • Jakie stanowisko zajmuje Prokuratura Krajowa w kwestii polecenia cofnięcia wniosku o umorzenie postępowania?
  • Co wydarzyło się podczas interwencji wojskowej niedaleko granicy z Białorusią, która doprowadziła do postrzału migranta?
  • Jakie były ustalenia biegłych dotyczące incydentu związanego z wystrzałem broni służbowej?
  • Jakie działania podjął Prokurator Generalny po trzech latach od incydentu?
  • Na czym polegały argumenty za cofnięciem wniosku o umorzenie postępowania karnego przeciwko żołnierzowi?

Prokuratura Krajowa poinformowała, że dyrektor departamentu do spraw wojskowych Prokuratury Krajowej
płk Tomasz Mackiewicz przedstawił  stanowisko wskazujące na brak podstaw prawnych do wydania i wykonania polecenia służbowego, które wydał przełożony - zastępca Prokuratora Generalnego prok. Tomasz Janeczek. 

Polecił on wycofać z sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania w sprawie nieostrożnego obchodzenia się z bronią służbową przez żołnierza, który postrzelił migranta.

„Polecenie cofnięcia wniosku o warunkowe umorzenie postępowania należy do kategorii poleceń dotyczących treści czynności procesowych, musi więc być skierowane do prokuratora prowadzącego postępowanie. Dyrektor Departamentu ds. Wojskowych Prokuratury Krajowej przedmiotowego postępowania nie prowadzi, nie był więc zobowiązany do wykonania tego polecenia” - wyjaśnia rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak.

Jak dodał, o swoim stanowisku Dyrektor Departamentu ds. Wojskowych Prokuratury Krajowej poinformował prok. Janeczka pismem z 12 lutego 2026 r.

Pistolet żołnierza wystrzelił do uciekającego Syryjczyka

Chodzi o zdarzenie, do którego doszło 2 listopada 2023 roku w rejonie wsi Topiło,  niedaleko granicy z Białorusią. Żołnierze 1 Warszawskiej Brygady Pancernej wspierali tam wówczas Straż Graniczną po otrzymaniu informacji o nielegalnym przekroczeniu granicy przez około dziesięciu migrantów.

Podczas interwencji jeden z wojskowych, podporucznik Adam Ł., wezwał grupę migrantów do zatrzymania się – zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Po braku reakcji funkcjonariusz zdecydował się oddać strzał alarmowy, a następnie ostrzegawczy. Mimo to migranci ruszyli do ucieczki, a żołnierze zaczęli ich ścigać.  W pewnym momencie podporucznik Ł. potknął się i upadł, a jego broń – pistolet maszynowy PM 98 – wypalił w sposób niekontrolowany. Pocisk trafił wówczas 22-letniego obywatela Syrii w kręgosłup.

Czytaj więcej

Pas graniczny między Polską a Białorusią
Wojsko
Żołnierz postrzelił na granicy nielegalnego migranta z Syrii. Usłyszał zarzuty

Jak wynika z materiałów wideo z kamer, Syryjczykowi została udzielona pomoc – do leżącego mężczyzny podbiegł ppor. Ł. i jeszcze jeden wojskowy. Oczekując na karetkę, żołnierze założyli rannemu opatrunek i stabilizowali go. Mężczyzna trafił do szpitala w Białymstoku, gdzie pocisk został usunięty. Po kilku tygodniach Syryjczyk opuścił placówkę. Zamieszkał w Polsce i obecnie domaga się 50 tys. zł odszkodowania od podporucznika Adam Ł.

Natomiast w śledztwie wszczętym w 8 Wydziale ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie kluczowe okazały się opinie dwóch biegłych. Jeden z nich wskazał, że broń używana przez ppor. Ł. miała wady konstrukcyjne i nie była odpowiednio zabezpieczona przed przypadkowym wystrzałem w takich warunkach. Drugi ekspert stwierdził, że szkolenia żołnierzy nie obejmują zachowania się w sytuacji pościgu z bronią palną.

Mimo to w maju 2025 r. żołnierz usłyszał zarzuty z art. 354 par. 1 Kodeksu karnego, dotyczące nieostrożnego obchodzenia się z bronią, za co grozi mu kara pozbawienia wolności do trzech lat. Natomiast w sierpniu 2025 r. prokurator skierował do Wojskowego Sądu Garnizonowego w Warszawie wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego, uznając, że wina i społeczna szkodliwość czynu nie były znaczne.

Czytaj więcej

Dariusz Korneluk, Andrzej Duda
Prawnicy
Janeczek kozłem ofiarnym? Prokuratura Krajowa reaguje na słowa prezydenta Dudy

Prokurator Janeczek przeanalizował akta po trzech latach?

Śledztwo od grudnia 2023 r. było objęte zwierzchnim nadzorem służbowym na mocy decyzji zastępcy Prokuratora Generalnego do spraw wojskowych Tomasza Janeczka. Jak twierdzi Prokuratura Krajowa, ani wówczas, ani przez kilka miesięcy po jego zakończeniu prok. Janeczek nie zwracał się o przedstawienie mu informacji, ustaleń, materiałów czy akt  postępowania.

„Dopiero 30 stycznia 2026 r., po publikacji prasowej portalu internetowego, zastępca Prokuratora Generalnego ds. wojskowych wystąpił o udostępnienie mu akt, a następnie w dniu 9 lutego 2026 r. wydał Dyrektorowi Departamentu ds. Wojskowych Prokuratury Krajowej polecenie cofnięcia z sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego” - informuje prok. Przemysław Nowak, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej.

„Informuję, iż przeprowadziłem badania aktowe opisywanej sprawy, prowadzonej przez Wydział do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Badanie zgromadzonych dowodów skutkowało wydaniem polecenia cofnięcia skierowanego do sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego przeciwko żołnierzowi Wojska Polskiego A. Ł., albowiem nie dopatrzyłem się w jego zachowaniu znamion zarzuconego mu przestępstwa z art. 354 paragraf 1 k.k., ani żadnego innego”  – oświadczył 10 lutego prok. Janeczek na profilu stowarzyszenia „Ad Vocem” w portalu X.

Źródło: rp.pl

Prawo Karne Prokuratura nielegalni migranci
