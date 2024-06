Przypomnijmy, że w piątek premier Donald Tusk na wniosek ministra sprawiedliwości Adama Bodnar wystąpił do prezydenta o odwołanie zastępcy prokuratora generalnego w pionie wojskowym Tomasza Janeczka. Chce, aby nadzór nad postępowaniem w sprawie żołnierzy, którzy mieli zostać zatrzymani za strzelanie w stronę migrantów na granicy polsko-białoruskiej, przejął prokurator krajowy Dariusz Korneluk .

We wczorajszym wystąpieniu prezydent Andrzej Duda stwierdził, że nie widzi obecnie podstaw do odwołania prok. Janeczka. Stwierdził, że Tomasz Janeczek stał się kozłem ofiarnym, a winę za zdarzenia na granicy ponosi Donald Tusk.

PK: prokuratora Janeczka nikt nie pozbawił prawa do nadzoru służbowego

Rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak przypomina w komunikacie opublikowanym na stronie PK, że zgodnie z art. 29 § 2 pkt 3 ustawy Prawo o Prokuraturze „nadzór służbowy w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych sprawuje Zastępca Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych.”

„Z powyższego zapisu wynika, iż Zastępca Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych, z mocy ustawy, wyposażony jest w wyłączne prawo nadzoru służbowego nad szeroko ujętymi sprawami wojskowymi. Powyższego uprawnienia (i obowiązku) do wyłącznego nadzoru służbowego nad sprawami wojskowymi nie można odebrać ani ograniczyć w drodze zarządzenia lub innego aktu wykonawczego. Nadto, żadna dodatkowa regulacja prawna nie jest potrzebna do ustalenia, że wyłączną osobą odpowiedzialną w tym zakresie jest Zastępca Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych. Prokurator Generalny może w drodze zarządzenia określić zakres czynności (kompetencji i zadań) Prokuratora Krajowego i pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego.” - podkreśla rzecznik Prokuratury Krajowej.